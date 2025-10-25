Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor-Alanyaspor maçına taraftarların hızlı, güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmesi için toplu taşıma ve otopark düzenlemelerini titizlikle tamamladı. Buna göre tramvay hattında Kuruçeşme ile Otogar arasında taşımacılık ücretli olarak devam ederken, Otogar’dan Stadyum yönüne olan seferler ise ücretsiz gerçekleşecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un evinde oynadığı maçlara Yeşil-Siyahlı taraftarları hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, 25 Ekim Cumartesi günü (yarın) saat 17.00’de oynanacak Kocaelispor-Alanyaspor maçını izlemek amacıyla Kocaeli Stadyumu’na gidecek taraftarların maç heyecanını sorunsuz yaşaması adına hem toplu taşıma hem de otopark alanlarını titizlikle planladı.

ÖZEL SEFERLER İLE STADYUMA DİREKT ULAŞIM

Buna göre Karamürsel’den 750KS, Kartepe’den 204KS, Gebze’den 435KS, Kandıra’dan 801KS ve Körfez’den başlayarak D-100 güzergahı üzerindeki duraklarda duracak olan 150KS ile Kocaeli Stadyumu’na direkt ulaşım sağlanacak. Alikahya Stadyum Tramvay Hattı ise saat 15.00’den itibaren Otogar’dan 15 dakikada bir gerçekleşecek seferleri ile taraftarları maça taşıyacak. Maç sonunda ise 19.00’dan itibaren stadyum hattından 5 dakikada bir gerçekleşecek seferler taraftarları İzmit merkeze götürecek. Tramvay hattında Kuruçeşme ile Otogar arasında taşımacılık ücretli devam ederken, Otogar’dan Stadyum yönüne olan seferler ise ücretsiz bir şekilde gerçekleşecek.

ÜCRETSİZ OTOPARK İLE ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ

Stadyum çevresinde yer alan ücretsiz otopark alanlar ile taraftarlar park sorunu yaşamadan maça kolayca erişebilecek. Stadyum yanındaki asfalt alanda 300, Hyundai Fabrikası yakınlarında 1.500, eski havaalanı pisti bölgesinde 1.800 ve karavan park alanına 300 araçlık otoparkın yanında misafir taraftarlar için ise Alikahya OSB yanında 1.110 araçlık olmak üzere toplam 5.000 araçlık park yeri bulunuyor. Maçı takip etmek için kendi aracıyla stadyuma gelmek isteyen vatandaşlar, otopark-stadyum arası ücretsiz ring araçları ile maça hızlı bir şekilde ulaşabilecek.