Edremit Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Geleneksel Cumhuriyet Kupası Halı Saha Futbol Turnuvası” tamamlandı. Kupanın sahibi 9 Eylül FK takımı oldu.BALIKESİR (İGFA) - Edremit Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen “Cumhuriyet Kupası” adı verilen Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası büyük bir heyecanla oynanan maçların ardından tamamlandı. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen turnuva, 26 Eylül’de başladı ve final maçıyla sona erdi.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan final maçı, penaltı atışlarıyla sonuçlandı. 9 Eylül SK ile Fen İşleri Müdürlüğü arasında oynanan be büyük heyecanın yaşandığı penaltı serisinin ardından kupayı kaldıran takım 9 Eylül FK oldu.

Edremit Belediyesi’nin öncülüğünde ve Kıvanç Dağ Halı Saha sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuva, dostluk, dayanışma ve spor ruhunu bir araya getirdi.

Turnuva sonunda düzenlenen törende şampiyon 9 Eylül FK ile ikinci olan Fen İşleri takımlarına ödülleri Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından takdim edildi.

Başkan Ertaş, turnuvada mücadele eden tüm takımları ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik ederek “Cumhuriyetimizin coşkusunu sporla birleştiren bu geleneksel turnuvamızı her yıl daha da büyütüyoruz. Bu organizasyon, birlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiriyor. Katılan tüm takımları, gösterdikleri centilmence mücadele için kutluyorum” dedi.