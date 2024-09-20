Bayburt Belediyesi, tarih ve kültür şehri Bayburt’un tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini ve eşsiz lezzetlerini tanıtmak amacıyla Türk Halk Müziği sanatçısı Turgay Başyayla ve ekibini misafir etti.

TRT1 ekranlarında yayınlanan "Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye" programıyla kentin eşsiz lezzetlerinden coğrafi işaretli yöresel yemekleri Bayburt Belediyesi’nin ev sahipliğinde tanıtılmaya çalışıldı.

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi personelinin büyük bir özveriyle hazırladıkları ve anlattıkları; Yalancı Dolma, Lor Dolması, Karapancar, Ekşi Lahana, Süt Böreği, Su Böreği, Bayburt Ketesi, Tatlı Çorba, Bayburt Helvası ve Bayburt Kurabiyesi başta olmak üzere şehrin coğrafi işaretli yöresel yemeklerinin tanıtımı ve kentten güzel görüntüler, TRT1 ekranlarında yayınlanacak.