İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen MINEX – 11. Uluslararası Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, 3-6 Eylül 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen MINEX – 11. Uluslararası Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, 3-6 Eylül 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir’de yapılacak. Fuar ile eş zamanlı olarak, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından organize edilen IMMAT 10. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi de düzenlenecek.

Bu yıl ilk kez “Uluslararası” unvanıyla düzenlenecek MINEX, aynı zamanda Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) tarafından verilen “Uluslararası Onaylı Etkinlik Sertifikası”nı da alarak bu unvana sahip Türkiye’deki tek madencilik fuarı oldu. Böylece MINEX, sektörde hem güvenilirliğini hem de küresel ölçekteki prestijini pekiştirerek, Türkiye’nin maden teknolojilerindeki potansiyelini uluslararası arenada daha görünür kılacak.

BU YIL ÇITA DAHA DA YÜKSELDİ

Bir önceki fuarda 40 ülkeden gelen bin 742 yabancı ve 55 şehirden 14 bin 392 yerli ziyaretçi, toplamda 16 bin 134 profesyonel katılımcı MINEX’te buluşmuştu. Yüzlerce firmanın yer aldığı fuarda hem yeni iş bağlantıları kurulmuş hem de mevcut ilişkiler güçlenmişti. MINEX 2025, bu yıl, katılımcı çeşitliliği ve ziyaretçi sayısıyla önceki yılların üzerine çıkmayı hedefliyor. Uluslararası katılımcı sayısında üç kata yakın artış beklenirken Almanya, Avusturya, Çin, Fransa ve Japonya başta olmak üzere pek çok ülkeden firmaların yer alacağı fuar, Türkiye’nin yerli üretim makine ve teknolojilerini de dünya pazarlarıyla buluşturacak.

Fuar süresince maden arama, kırma, eleme, sondaj, taşıma, cevher hazırlama ve iş güvenliği ekipmanları gibi birçok ürün grubu sergilenecek. Fuarın ziyaretçi profilini ise madencilik ve doğal taş işletmeleri, mühendisler, danışmanlık firmaları, kamu kurumları temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler oluşturuyor.

AKADEMİ VE SEKTÖR AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞACAK

MINEX ile eş zamanlı olarak, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından organize edilen 10. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT-2025) de Fuarizmir’de düzenlenecek. Kongre, akademi ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek, madencilik alanında teknik ve bilimsel gelişime katkı sunacak. Kongre kapsamında; maden işletmeciliği, cevher hazırlama ve zenginleştirme süreçlerinde, doğal taşlar ile endüstriyel minerallerin üretim teknolojileri ve tünel açımında kullanılan madencilik makineleri ile ekipmanlarına ilişkin güncel gelişmeler sunularak bilimsel çerçevede tartışılacak.