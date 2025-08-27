İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gıda güvenliği ve sürdürülebilir kırsal kalkınma için kurduğu Kırsal Çalışma Grubu Tarım Gıda Komisyonu ilk toplantısını yaptı.İZMİR (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmir’in gelecek vizyonunu inşa edecek ve sorunların bilimin ışığında çözülmesini sağlayacak çalışma grupları içinde yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Çalışma Grubu Tarım Gıda Komisyonu, ilk toplantısını yaptı.

İzmir Planlama Ajansı (İZPA) kolaylaştırıcılığında ve Ulusal Tarım Gıda Birliği (UTGB) katılımıyla ilk buluşmasını “Kırsal Kalkınmada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Temel Hedefleri” başlığıyla düzenledi.

Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kırsal Kalkınma Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, İZPA Başkanı Prof.Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin komisyonda yer alan daire başkanları, İZTARIM AŞ yönetimi, UTGB içinden akademisyenler, iş dünyasının temsilcileri, çiftçiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“GENÇLER SAĞLIKSIZ BESLENİYOR”

Toplantıda konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, değişen iklim koşullarına, tarım alanında ortaya çıkacak sıkıntılara dikkat çekerek “Nasıl besleneceğiz? Sağlıklı ürünler üretilmesi, bunların insanlara sağlıklı bir şekilde ulaşması ile ilgili ciddi bir sorunla yüz yüzeyiz. Şu anda gençler sağlıksız besleniyor. Gıda güvenliğini, beslenmenin olması gereken asgari şartlarını konuşan dahi yok. İzmir’de insanlar sağlıklı olmazsa bizim şehir olarak bir şeyleri başarmamız mümkün değil. Ondan sonra yaptığımız yolların, parkların, kültür merkezlerinin hiçbir anlamı kalmıyor. İnsanların sağlıklı ve mutlu olmasına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

İklim krizinin etkileri, doğru tarım politikaları, gıda güvenliği gibi birçok konunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Tugay, “Mevcut su kaynaklarını daha verimli kullanmamız lazım. İsrafı önlememiz lazım. Ne oldu da su şimdi kayboldu? Tarımı, gıdayı sudan da iklim şartlarından da ayıramazsınız. Daha önemli bir boyutuyla sosyal yapıdan da ayıramazsınız. Köylere gittiğimizde genç görmüyoruz. Bu konuda biz kendimizi sorumlu hissediyoruz. Diyoruz ki burası bizim şehrimiz. Buna seyirci kalırsak eğer gelecek kötü olacak. Sizlerle beraber bu konular üzerinde çalışırsak doğru yaptığımızdan emin oluruz. Bu işin samimiyetinden şüpheniz olmasın. Sorun öylesine büyük ve önemli ki benzer hataları yaparsak sonucu ağır olacak” dedi.