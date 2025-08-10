BlueLand Yönetim Kurulu Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem İl Başkan Yardımcılarından, ülkücü iş insanı Mesut Şahinkanat, MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevine atanan Mansur Metehan’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Ziyarette konuşan Mesut Şahinkanat, şu ifadelere yer verdi: “Türkün Ak Saçlısı, Bilge Liderimiz Genel Başkanımız Sn. Dr. Devlet Bahçeli’nin takdirleri, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sn. Edip Semih Yalçın’ın tensipleriyle MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevine atanan Sn. Mansur Metehan Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretimizi gerçekleştirdik. Nazik misafirperverliği için kıymetli başkanımıza teşekkür ediyor, devraldığı bu kutlu görevde Ülkücü Hareket’e ve Aziz Milletimize hizmet yolunda üstün başarılar diliyorum.”
Milliyetçi iş insanı Şahinkanat’tan Başkan Metehan’a ziyaret
