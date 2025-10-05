Bursa'da Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 5 ay sonra yeniden açılan X hesabından, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na ses olmak için kapatılan bu hesap, bugün yeniden ses veriyor” paylaşımı yaptı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 5 ay aradan yeniden aktif hale getirilen X hesabı ile ilgili duygusal bir mesaj paylaştı.

Başkan Dalgıç, paylaşımında, “5 aydır kapalı olan hesabım bugün yeniden açıldı. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ses olmak için kapatılan bu hesap, bugün yeniden ses veriyor: Demokrasiye, özgürlüğe ve halkın iradesine inanmaktan asla vazgeçmedik. Mudanya’dan İstanbul’a, Türkiye’nin dört bir yanına aynı inançla sesleniyoruz: Birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/denizdalgic/status/1974393569000518071

Başkan Dalgıç’ın paylaşımı, İmamoğlu’nun tutuklu yargı süreci ve CHP içindeki dayanışma mesajlarına atıfla, sosyal medyada hızlıca yayılırken, hesabından belediye çalışmalarını yeniden paylaşmaya başladı.

Hatırlanacağı gibi Başkan Dalgıç'ın, 8 Mayıs 2025 tarihinde hesabı kapatılmadan yaptığı son paylaşımı şöyle olmuştu: