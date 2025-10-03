CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Kamu Denetçiliği Kurumu’na yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kurumun işlevsiz bırakıldığını ifade eden Altaca Kayışoğlu, insan hakları ihlallerinin her geçen yıl arttığını ve iktidarın belediyelere yönelik baskıcı uygulamalarının sürdüğünü söyledi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada kamu denetçiliği kurumu raporlarını değerlendirerek iktidarı ağır sözlerle eleştirdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kuruluş amacına uygun çalışmadığını belirten Altaca Kayışoğlu, “Bu kurumun tavsiye kararlarına idare uymuyor. Çünkü yaptırım gücü yok. Türkiye’de anayasal denge-denetim mekanizmaları fiilen ortadan kaldırıldı. İnsan hakları ihlallerinin artmasının en önemli sebebi de bu” dedi.

“CEZAEVLERİ DOLUP TAŞIYOR, SAĞLIK HAKKI İHLAL EDİLİYOR”

Cezaevlerindeki sorunlara da dikkat çeken Altaca Kayışoğlu, “Her koğuş kapasitesinin iki katı dolu. İnsanlar nöbetleşe yatıyor. Hasta tutukluların sağlık hakkına erişimi engelleniyor. Tutuklu yargılama istisnadır ama bu kural çiğneniyor. Bu tablo, iktidarın beceriksiz yönetiminin en somut göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Mülakatlardaki adaletsizlik, ataması yapılmayan öğretmenler ve kötü koşullardaki okul binalarına da değinen Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Eğitimde liyakat uygulanmadığı için binlerce şikâyet geliyor. Sağlıkta devrim yaptık, diyorlar ama insanlar aylarca telefon başında randevu bekliyor. Bu nedenle de Kamu Denetçiliği Kurumu’na en çok başvurular; Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan kaynaklı sorunlarda gerçekleşiyor” diye konuştu.

“BELEDİYELERİMİZE ÇÖKMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Yerel yönetimlere yönelik siyasi baskıyı da gündeme getiren Altaca Kayışoğlu, “Hukuksuz yargı kararlarıyla belediyelerimize çökmeye çalışıyorlar. Beykoz, Bayrampaşa, Manavgat örneklerinde gördük. Belediye başkanlarını, yetmezse meclis üyelerini hedef alıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar millet bizim arkamızda. Millet haklıdan yana, millet mazlumdan yana, millet Cumhuriyet Halk Partisi’nden yana, millet Cumhurbaşkanı adayı olarak seçtiği Ekrem İmamoğlu’ndan yana. Bu da size dert olsun” dedi.