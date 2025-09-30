ABD’nin New York kentinde açılan “Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler” sergisinde, MEVKA projesi kapsamında Konya Mobilyacılar Odası’nın hazırladığı Gelin Aynası, zarafeti ve özgün tasarımıyla ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken eserlerden biri oldu.KONYA (İGFA) - Konya Mobilyacılar Odası'nın hazırladığı gelin aynası, New York sergisine damgasını vurdu.

Emine Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katıldığı etkinlikte, Tokat Baskı’dan Van Kilimi’ne kadar Türkiye’nin dört bir yanından gelen geleneksel el sanatları da sergilendi. Sergi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Sanayi ile Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Türkevi’nde açıldı. Açılışta ziyaretçiler, Türkiye’nin dört bir yanından gelen geleneksel el sanatlarını yakından inceleme fırsatı buldu.

MEVKA (Mevlana Kalkınma Ajansı) projesi kapsamında Konya Mobilyacılar Odası tarafından hazırlanan Gelin Aynası, estetik zarafeti, detaylı işçiliği ve özgün tasarımıyla serginin en dikkat çekici eserlerinden biri oldu.

Her bir detayıyla Anadolu geleneğini yansıtan bu eser, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı ve birçok kişi tarafından fotoğraflandı. Sergide; Tokat Baskı, Adana Sarı Pamuk, Denizli Buldan Kumaşı ve Van Kilimi gibi eserler de yer aldı.