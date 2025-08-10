Belediyenin Altın Kovan Projesi ile verdiği destek sayesinde arıcılığa başlayan Seher Tipi, hayallerine kavuştu. Kazancını yıllık 3 katına çıkaran Seher Tipi, "Hem arıları çoğaltıp hem ürünlerini; balını, polenini satıp markalaşarak dünya pazarına kadar açılmayı planlıyorum" dedi.MERSİN (İGFA) - Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı Erdemli, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinden ikamet eden arı yetiştiricilerine destek sağlayan Büyükşehir, ‘Arı gibi çalışanlara, bal gibi destek Büyükşehir’den’ sloganıyla hayata geçirdiği ‘Altın Kovan Projesi’ kapsamında 40 arı yetiştiricisine çeşitli destekler sağladı. Büyükşehir, geliştirdiği destek programı ile mevcut üreticilerin teknik ekipman eksikliklerini gidererek; donanım ve ilaç ihtiyacının karşılanmasına, arı yetiştiricilerinin kovan ve koloni kapasitesinin artırılmasına ve kentteki üreticilerin güçlendirilmesi yoluyla arıcılığın geliştirilmesine, böylece de Mersin genelinde tarımda ve üretimde sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Atanmayan Seher Tipi’nin hayallerini Büyükşehir gerçekleştirdi

Dünyadaki yaşamın en büyük kaynaklarından birisi olan arıların kentte çoğalmasını destekleriyle sağlayan Büyükşehir, aynı zamanda bu işi yapmak isteyenlerin de hayallerini gerçekleştiriyor. Hayalleri gerçekleştirilen kişilerden birisi olan Erdemlili Seher Tipi, her genç gibi atanabilmek için üniversitede Kamu Yönetimi bölümünü okudu. Yıllar geçse de atanmayan Tipi, ailesinin de işi olan arıcılığı yapabilmek için araştırmalar yapmaya başladı. Yüksek maliyetli bir iş olduğunu gören Tipi, hayallerinden vazgeçmek üzereyken Büyükşehir’in tamamen ücretsiz bir şekilde verdiği destek programına başvurdu. Başvurusu olumlu sonuçlanan Tipi, “Artık arılar benim çocuğum” diyerek, sevdiği işin patronu oldu. Projeden faydalanarak ücretsiz bir şekilde 30 adet arılı kovanın yanı sonra 90 kilogram arı besini ve parazit ilacını da alan Tipi, Mersinlilere artık ballarını kendisinden alma çağrısı yaptı.

Gök: “Sürdürülebilir bu proje sayesinde arı yetiştiriciliğine katkı sağlanacak”

Proje hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Ziraat Mühendisi Ayşe Yampar Gök, “Altın Kovan Projesi kapsamında Erdemli, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde ikamet eden Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliğinde kayıtlı 50 ile 100 kovan varlığına sahip 40 yetiştiricimizin her biririne; çift katlı, polen tuzaklı, içerisinde şurupluğu olan, 5 çıta arılı olmak üzere 30 adet arılı kovan desteği sağlanmıştır. Toplamda 3 ilçede 1200 adet arılı kovan desteği verilen projemiz kapsamında yetiştiricilerimize ayrıca 90 kilogram arı besini ve parazit ilacı desteği de sağladık” dedi. Arı yetiştiricilerinin 3 yıl içinde kolonilerini 2 katına çıkarıp yeni üreticiler için kovan da sağlayacaklarını söyleyen Gök, “Bu sürdürülebilir proje sayesinde hem arı yetiştiriciliğe katkı hem de projenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır” diye konuştu.

Tipi: “Büyükşehir Belediyesi benim en büyük hayalimi gerçekleşti”

Ailesi de arıcılıkla uğraşan ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmasına rağmen atanmayan Seher Tipi, “En azından kendi işimin patronu olmak istedim. Sürekli Büyükşehir’in duyurularını takip ediyordum, orada gördüm başvurdum. ‘Bana niye çıkmasın?’ diye düşündüm ve çıktı. Artık kendime ait 30 kovanım var. Çevremdekilere ‘Bundan sonra balları benden alacaksınız’ diyorum, babamın müşterilerini biraz çalmış oldum” dedi. 30 adet 5’er çıtalı arı kovanının yanı sıra arı yemlikleri, körük, maske, el demiri ve eldiveni de Büyükşehir’in verdiğini kaydeden Tipi, “Büyükşehir Belediyesi benim en büyük hayalimi gerçekleştirdi, kendime ait arılarım oldu. Bundan sonraki süreçte bu arıları daha da yükseltip, gerekirse babamın önüne geçip iyi bir aracı olmak istiyorum. Hem arıları çoğaltıp hem ürünlerini; balını, polenini satıp markalaşarak dünya pazarına kadar açılmayı planlıyorum” sözlerine yer verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in vatandaş memnuniyeti odaklı vizyonu sayesinde bu destekleri alabildiklerini söyleyen Tipi, “Büyükşehir Belediyesi’ni Vahap Seçer kazandıktan sonra üreticiye çok fazla destek verildi. Verilen destekleri almak istesek çok büyük masraf ama Büyükşehir Belediyesi bize bunu ücretsiz bir şekilde verdi. Her yönetimin üretici ve çiftçiyi düşünmesi gerekiyor. Başkanımız da bunu çok güzel yapıyor. Her zaman üreticilerin yanında, kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu arılar artık benim birer çocuklarım oldu. Ben bu işi daha iyi yerlere getirmek için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.