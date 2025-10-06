Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle, Klasik Mercedes Malatya Kulübü iş birliğinde organize edilen “2. Klasik Mercedes Buluşması” büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Sanat Sokağı’nda düzenlenen etkinlik, klasik otomobil tutkunlarını ve meraklı vatandaşları bir araya getirdi.MALATYA (İGFA) - Mercedes hayranlarının yoğun katılım sağladığı buluşmada, geçmişten günümüze uzanan birbirinden değerli klasik araçlar sergilenirken, katılımcılar nostalji dolu anlar yaşadı.

Hem görsel bir şölen sunan hem de kültürel bir etkileşim ortamı oluşturan buluşma, Malatya’nın sosyal ve kültürel yaşamına renk kattı.

Etkinliğe katılan ziyaretçiler, sergilenen araçlar hakkında bilgi alarak geçmişin otomotiv estetiğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Araç sahipleriyle sohbet eden vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel anları ölümsüzleştirdi.

Klasik otomobil tutkunlarının buluştuğu etkinlik, katılımcılar tarafından geleneksel hale gelmesi yönünde temennide bulundular.