İstanbul'da yaşamın en hareketli ilçelerini ortaya koyan yeni bir araştırma yayımladı. Arama ve harita verilerinin analizine dayanan araştırma, İstanbul'un günlük yaşamına dair dikkat çekici sonuçlar sundu. Verilere göre İstanbul'un Fatih ilçesi; restoran, market, otel ve cami sayısıyla listede başı çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da yaşamın en hareketli ilçelerini ortaya koyan bir araştırma yayımlayan Yandex Türkiye, yaz aylarında öne çıkan günlük yaşam tercihleri ve bu tercihlere yönelik mekânların yoğunlaştığı ilçeleri ortaya koydu. Araştırma; temel ihtiyaçlar, turizm ve spor gibi başlıca kategoriler üzerinden yapılan analizlerle İstanbul'da yaşayanlar, şehri ziyaret edenler ve şehirde hizmet sunan işletmeler için değerli bilgiler sunuldu.

2025 yılı Haziran-Ağustos ayları arasında İstanbul'da yapılan aramaları kapsayan araştırmaya göre, en çok aranan ilk 10 kategori şu şekilde sıralandı: marketler, turistik yerler, restoranlar, oteller ve hosteller, yüzme havuzları, barlar ve meyhaneler, camiler, kuaförler, parklar ve spor kompleksleri yer aldı.

Araştırmadan öne çıkan temel bulgular ise şöyle:

TEMEL İHTİYAÇLAR: YEMEK, ALIŞVERİŞ VE SOSYALLEŞME YERLERİ

Restoranlar: En çok restoran Fatih'te bulunurken, ikinci sırada Kadıköy, üçüncü sırada ise Şişli yer alıyor. Restoran yoğunluğunun en yüksek olduğu yer ise Adalar. İlginç bir şekilde, Yandex Maps verilerine göre Adalar'daki her on işletmeden biri restoran olarak faaliyet gösteriyor; bu oran, İstanbul genelindeki ortalamanın üç katına karşılık geliyor.

Marketler: Fatih, en fazla marketin olduğu ilçe olarak öne çıkıyor. İkinci sırada Küçükçekmece, üçüncü sırada ise Kadıköy yer alıyor. Yandex Maps verilerine göre, İstanbul'daki tüm marketlerin yüzde 11'i Fatih ilçesinde bulunuyor.

Barlar ve Meyhaneler: Kadıköy ve Adalar ilçelerinde, bar ve meyhane oranı İstanbul genelindeki ortalamanın 2,6 kat daha üzerinde. Bu oran Beşiktaş'ta 3,4 kat, Beyoğlu'nda ise tam 6 kat daha yüksek. Beyoğlu'nda her bin işletmeye 11 bar ve meyhane düşüyor. İstanbul'daki tüm bar ve meyhanelerin yaklaşık yüzde 16'sı bu ilçede bulunuyor.

Kuaför Salonları: İstanbul'da en fazla kuaför salonu Kadıköy ilçesinde bulunurken ikinci sırada Esenyurt, üçüncü sırada Küçükçekmece geliyor. Ancak, kuaför salonlarının en yoğun olduğu ilçe Küçükçekmece. İlçede her bin işletmeye 20 kuaför salonu düşüyor.

TURİZM: KÜLTÜREL VE TARİHİ HAZİNELER

Turistik yerler: Tarihi dokusuyla öne çıkan Fatih, İstanbul'daki turistik noktaların en yoğun olduğu ilçe. Yandex Maps verilerine göre, şehirdeki her 10 turistik yerden 1'i ve İstanbul'daki tüm çeşmelerin yüzde 20'si bu ilçede bulunuyor. Turistik yer sayısı bakımından Kadıköy ikinci, Üsküdar ise üçüncü sırada geliyor. Adalar ilçesi en az sayıda turistik yere sahip olsa da yoğunluk açısından dikkat çekiyor. Adalar'daki turistik yer oranı, İstanbul genelindeki ortalamanın 3 katı seviyesinde.

Camiler: Fatih, İstanbul'da en fazla camiye sahip ilçe konumunda. Üsküdar ikinci, Pendik ise üçüncü sırada yer alıyor. Yandex Maps verilerine göre, İstanbul'daki tüm camilerin yüzde 10'u Fatih'te bulunuyor. Camilerin en yoğun olduğu bölge ise İstanbul'un Anadolu yakası. Burada her bin işletmeye ortalama 7 cami düşerken, Avrupa yakasında bu sayı 5. Şile ilçesi ise tüm ilçeler arasında cami yoğunluğu açısından başı çekiyor; Şile'deki cami oranı, İstanbul ortalamasının 5 katı.

Oteller ve Hosteller: İstanbul'daki otel ve hostellerin çoğu, turistik yapısıyla öne çıkan Fatih ilçesinde. Beyoğlu ise bu alanda ikinci sırada. Bu iki ilçe birlikte, İstanbul'daki otel ve hostellerin üçte birine ev sahipliği yapıyor. Yoğunluk açısından bakıldığında ise Adalar ilçesi ilk sırada geliyor; burada her bin işletmeye 80 otel veya hostel düşüyor. Şile, 77 otel/hostel ile ikinci sırada, Beyoğlu ise 55 adet ile üçüncü sırada yer alıyor. Fatih'te ise her bin işletmeye 36 otel ve hostel düşüyor.

SPOR VE AÇIK HAVA: ŞEHİR KARMAŞASINDAN KAÇIŞ NOKTALARI

Parklar: Beklendiği üzere, İstanbul'un merkezi ilçelerinde park oranı, şehrin dış bölgelerine kıyasla daha düşük seviyede. Verilere göre, Şile ilçesindeki park oranı, İstanbul ortalamasının 3 katı, Çatalca ve Adalar'da ise bu oran ortalamanın 2 katı seviyesinde. Parkların en az yoğunlukta bulunduğu ilçeler ise sırasıyla Fatih, Zeytinburnu ve Şişli olarak öne çıkıyor.

Yüzme Havuzları: İstanbul'da en fazla yüzme havuzu Ümraniye ilçesinde yer alıyor. Kadıköy ve Pendik ikinci sırayı paylaşırken, Sarıyer üçüncü sırada yer alıyor. Yandex Maps verilerine göre, İstanbul'daki tüm yüzme havuzlarının yüzde 7,5'i Ümraniye'de bulunuyor.

Spor Kompleksleri: İstanbul'da en fazla spor kompleksi Sarıyer ve Büyükçekmece ilçelerinde yer alıyor. Yoğunluk açısından da öne çıkan bu iki ilçede her on bin işletmeye düşen spor kompleksi sayısı Büyükçekmece'de yaklaşık 18, Sarıyer'de ise 12.