CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, bakım-onarım nedeniyle kapanan ücretsiz devlet yollarında sürücülerin döviz endeksli pahalı yollara yönlendirildiğini belirterek, “Devlet vatandaşına tuzak kurmaz!” dedi. Konuyu TBMM’ye taşıyan Karasu, Ulaştırma Bakanı’na “Vatandaşlar bilerek mi yanıltılıyor?” diye sordu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Marmara Bölgesi’nde bakım-onarım nedeniyle kapanan devlet yollarında sürücülerin özel şirketlerin işlettiği yüksek ücretli yollara yönlendirildiğini iddia ederek, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

CHP'li Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na soru önergesi vererek, vatandaşların fahiş geçiş ücretlerine mahkûm edildiğini savundu.

Marmara Bölgesi’nin yoğun trafiği nedeniyle TEM Otoyolu (O-3), E-5 Karayolu (D-100) ve Anadolu Otoyolu (O-4) gibi güzergâhlarda sıkça bakım-onarım yapıldığını belirten Karasu, bu süreçte sürücülerin kamuya ait ücretsiz yollar yerine Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen pahalı yollara yönlendirildiğini vurguladı.

Milletvekili Karasu, “Halk, vergileriyle bu projeleri finanse ederken, bir de yüksek geçiş ücretleri ödemeye zorlanıyor. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz!” dedi.