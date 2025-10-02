Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin teşkilat buluşmasında, “AK Partili belediye rantçı değil, halkçı belediyedir. Şehrine aşkla hizmet eden herkese kapımız açık,” dedi. Erdoğan, belediyeleri hısım-akraba çiftliğine çevirenlere karşı safları genişleteceklerini, tehdit ve baskılara izin vermeyeceklerini vurguladı. CHP'yi de sert bir dille eleştiren Erdoğan, "CHP en büyük saygısızlığı bize değil, dillerinden düşürmedikleri millî iradeye ve Gazi Meclise karşı sergilemiştir" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin teşkilat buluşmasında, AK Parti’nin hizmet odaklı kimliğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’de hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. AK Partili belediye rantçı ve bantçı değil, halkçı belediyedir” diyerek partinin şeffaf ve halkçı yapısını öne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiye katılmak isteyen herkese kapılarını ardına kadar açtıklarını belirterek, “Şehrine ve seçmenine aşkla hizmet etmek isteyen, partimizin ilkelerini benimsemiş herkese bizim kapımız ardına kadar açıktır. Belediyeleri hısım-akraba çiftliğine çeviren haramilerin baskılarına teslim olmak istemeyenlere de kapımız açıktır” diyerek bu anlayışla safları genişletmeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiye katılanların tehdit, tedhiş ve psikolojik şiddete maruz kalmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. “Ailemize katılan arkadaşlarımızın bu baskılara maruz kalmasına evelallah izin vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan, rotamızdan şaşmadan, milletimizle gönül bağımızı koparmadan gece gündüz çalışacağız" dedi.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİ

"CHP en büyük saygısızlığı bize değil, dillerinden düşürmedikleri millî iradeye ve Gazi Meclise karşı sergilemiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet partisinin, daha ilk gününde uyduruk bir bahaneyle Meclisi kırıp kaçması, bunların zihniyetlerinin de görülmesini sağlamıştır. Ne yazık ki CHP, ortaya saçılan onca pisliğe rağmen belediyeleri soyup soğana çeviren suç örgütünün vesayetinden hâlen çıkamamıştır. CHP’nin firar ettiği dünkü özel oturum, demokrasimizin eriştiği olgunluğu görmemiz bakımından da önemli bir fırsat sundu. Oturumun ardından siyasi partilerimizin genel başkanlarıyla çok samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Yeni yasama yılı boyunca siyasete nezaket, hoşgörü, empati ve karşılıklı saygının hâkim olması temennilerimizi ilettik" diye konuştu.