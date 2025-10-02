Antalya Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) de çocuklara yönelik ücretsiz çocuk jimnastiği dersleri yoğun ilgi görüyor.ANTALYA (İGFA) - Şehrin geleceği olan çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi için sunulan hizmetten 5-8 yaş aralığındaki çocuklar faydalanıyor. Derslerle birlikte, miniklerin hem bedensel hem de mental gelişimini desteklemek amaçlanıyor.

Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla verilen dersler, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Jimnastik derslerinde çocuklar, esneklik, denge ve koordinasyon gibi temel motor becerilerini geliştirirken, aynı zamanda disiplin ve özgüven kazanıyor.

Minikler ayrıca, derslerde tanıştıkları yeni kişilerle birlikte yeni arkadaşlıklar edinerek, takım halinde hareket etmeyi öğreniyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu bu imkan sayesinde çocuklar, sporla erken yaşta tanışarak enerjilerini doğru şekilde yönlendirme fırsatı buluyor. ASFİM’de verilen çocuk jimnastiği dersleri, aileler tarafından da büyük beğeni topluyor.

SPORA VE SPORCUYA DESTEK SÜRÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Spor Eğitmeni olarak görev yapan Beyza Nur Öz, “Jimnastik derslerinde amacımız; çocukların esneklik, denge ve koordinasyon gibi motor becerilerini geliştirmek. Çocuklarımız burada hem eğleniyor hem de öğreniyor. Belediyemizin bu hizmeti ücretsiz şekilde sağlıyor olması, aileler için de büyük kolaylık sağlıyor. Derslerimize ilgi ve katılım yüksek. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“BİZİM İÇİN BÜYÜK FIRSAT”

Öğrenci velisi Özge Sarı, kızının 3 dönemdir ASFİM’deki jimnastik derslerine geldiğini, hem fiziksel gelişim yaşadığını hem de sosyal çevre edindiğini söyledi. Sarı, “Verilen hizmetten dolayı çok memnunuz. Kızımı daha önce özel bir kursa gönderiyorduk. Ancak hayat şartlarının pahalı olması sebebiyle buna ara vermek zorunda kalmıştık. Büyükşehir Belediyesi’nin böyle ücretsiz bir imkan sunması bizim için büyük bir fırsat oldu. Umarım hep böyle sürer“ dedi.

Jimnastik öğrencisi Yağmur Mat ve Elif Ada Sarı da hem yeni arkadaşlar edindiklerini Shem de derslerde çok eğlendiklerini söyledi.