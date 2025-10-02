Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), imar hakkı transferi düzenlemesini değerlendirdi. Dr. Emre Ilıcalı, doğru uygulanırsa çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar sağlayacağını belirtti: “Ekolojik alanlar korunacak, altyapı maliyetleri azalacak, sürdürülebilir şehirler inşa edilecek.”İSTANBUL (İGFA) - Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Ilıcalı, imar hakkı transferi düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düzenlemenin, şehirlerin sürdürülebilir büyümesi ve çevresel-ekonomik dengelerin korunması için kritik olduğunu vurgulayan Ilıcalı, imarın parsel bazlı olmaktan çıkıp şehir ölçeğinde stratejik bir araca dönüştüğünü belirtti.

“PLANSIZ YOĞUNLAŞMA MALİYETLERİ AZALACAK”

Ilıcalı, düzenlemenin ekolojik bölgeleri ve riskli alanları yapılaşma baskısından kurtaracağını, gelişime uygun bölgelerin ise yatırım çekeceğini söyledi: “İstanbul’da altyapı yatırımları, plansız yoğunlaşma nedeniyle erken yapılıyor. Bu düzenleme, maliyet baskısını hafifletebilir, ancak güçlü denetim ve kamu yararı şart.”

ÇEVRESEL VE SOSYAL FAYDALAR

İmar hakkı transferinin çevresel etkilerine dikkat çeken Ilıcalı, su havzaları, kıyılar ve ormanların korunacağını, ısı adası etkisinin azalacağını ve karbon yutaklarının muhafaza edileceğini ifade etti. Sosyal açıdan ise park, okul ve sağlık tesislerinin daha hızlı hayata geçirilebileceğini belirterek, “İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan 6-7 metrekare; DSÖ’nün önerdiği 9 metrekare. Bu düzenleme, yeşil alanları artırabilir.”

Ilıcalı, düzenlemenin tarım arazileri, ormanlar ve su havzalarını koruyarak biyoçeşitliliği destekleyeceğini, kamusal alanların toplumla buluşmasını hızlandıracağını söyledi. “İleride bu uygulama, sürdürülebilirlik finansmanı aracı haline gelebilir. ‘Koruyan kazanır, kirleten öder’ ilkesini şehircilikte hayata geçirebiliriz.” diyen Ilıcalı, düzenlemenin şeffaf ve kamu yararına öncelik verilerek uygulanması gerektiğini vurgulayarak, doğru kurgulandığında imar hakkı transferi sürdürülebilir şehirler için bir dönüm noktası olacağını kaydetti.