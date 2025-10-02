Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Galatasaray MCT Technic’e konuk oluyor.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray MCT Technic ile kozlarını paylaşacak. 3 Ekim Cuma günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak ve BeIN SPORTS 5’ten canlı yayınlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Galatasaray MCT Technic’e konuk oluyor. Lige Fenerbahçe Beko galibiyetiyle başlangıç yapan Mavi Yeşilliler, İstanbul deplasmanından da kazanarak dönmeyi hedeflerken, Mavi Yeşillilerde bu mücadele öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Yakup Sekizkök yönetimindeki Galatasaray ise ligin ilk haftasında deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ne 93-86 mağlup olmuştu. İki takım yeni sezon hazırlık döneminde Antalya’da karşı karşıya gelmiş mücadele 91-91 eşitlikle sonuçlanmıştı.

3 Ekim Cuma günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak 2. hafta mücadelesi saat 19.00’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından ligde sıradaki maçını 11 Ekim Cumartesi günü saat 15.30’da evinde Türk Telekom ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta karşılaşmasında ise 8 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Bnei Penlink Herzliya ile karşı karşıya gelecek. İsrail temsilcisi ile oynanacak bu mücadele yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda Bulgaristan’ın Samokov şehrindeki Arena SamElyon’de oynanacak.