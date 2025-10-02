Huawei Network Summit 2025'te Huawei, IEEE ve sektör öncüleri ile birlikte Wi-Fi 7 İleri Teknoloji Teknik Dokümanı'nı tanıttı. Teknik Doküman, 80 MHz sürekli çoklu-AP ağ iletişimi, entegre Wi-Fi iletişimi ve algılaması ile tam kapsamlı güvenlik de dahil olmak üzere Wi-Fi 7 Advanced'in çığır açan yeniliklerini vurguluyor. Bu yenilikler, kablosuz ağların sınırlarını genişleterek yüksek hızlı, akıllı ve güvenli bir kablosuz ekosistem oluşturulmasına katkıda bulunuyor.PRNewswire / MÜNİH (İGFA) -IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) Teknik Editörü Dr. Edward Au, Wi-Fi 7 Advanced'in erişim noktalarının iletişim, algılama ve IoT'yi sorunsuz biçimde entegre ettiği kampüs ağlarının kurulmasını mümkün kıldığını vurguladı.

Bu sayede kampüs deneyimi gelişiyor, güvenlik güçleniyor ve dijital üretkenlik artarak tüm kampüs daha akıllı, güvenli ve verimli bir hale geliyor.

Wi-Fi 7 Advanced üç benzersiz özellik sunuyor:

Süper hızlı kesintisiz bağlantı , kullanıcı deneyimini iyileştirir. Wi-Fi 7 Advanced, akıllı Koordineli Zamanlama ve Uzamsal Yeniden Kullanım (iCSSR) teknolojisini entegre ederek büyük ölçekli 80 MHz ağ iletişimi ve iki kat daha yüksek tek kullanıcılı veri hızı sağlar. Ve VIP FastPass teknolojisinden yararlanarak VIP kullanıcılar için deterministik gecikme süresini garanti eder. Bu yenilikler bir araya gelerek, AR destekli iş akışları gibi geleceğe hazır kurumsal ofis senaryoları için 10 Gbps'lik ofis ağı oluşturur.

Akıllı alanlar Wi-Fi, algılama ve IoT teknolojilerinin entegrasyonu ile oluşturulur. Wi-Fi algılama, insan varlığını tespit eder ve enerji tasarrufu için bina yönetim sistemleriyle entegre olur. mmWave, yaşamsal belirtileri 7/24 izlerken, SD-IoT ise kurulum süresini ve maliyetlerini azaltır.

Tam kapsamlı güvenlik , fiziksel alanlar ve gizlilik genelinde her yerde koruma sağlar. Wi-Fi Shield, kritik veri sızıntısını önlemek için yapay zeka destekli sinyal karıştırma teknolojisini kullanır. Bu arada, Wi-Fi Kanal Durum Bilgisi (CSI) algılama özelliği, izinsiz girişleri hassas bir şekilde tespit eder ve gerçek zamanlı uzamsal güvenlik sağlayarak tam kapsamlı, sıfır-güven (zero-trusy) güvenlik sistemi oluşturur. Ayrıca, tek bir erişim noktası, tam bant tarama ve yapay zekâ tabanlı özellik eşleştirme ile gizli kameraları tespit ederek hem gizliliği korur hem de ticari sırları güvence altına alır.

Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Kampüs Ağı Alanı Başkanı Shawn Zhao, bu yeniliği "Wi-Fi 7 Advanced ile güçlendirilen Huawei Xinghe AI Kampüsü, 10 Gbps bağlantı hızıyla iletişim verimliliğini yeni sınırlara taşıyor" şeklinde yorumladı ve ekledi: "Ayrıca, iletişim ve algılama özelliklerini entegre ederek sektörler genelinde akıllı yükseltmeleri destekler ve dijital dünyadan fiziksel alanlara kadar tam kapsamlı güvenlik sağlar, böylece işletmeler için verimli, akıllı ve güvenli kampüs ağları oluşturur."

İleriye baktığımızda Huawei, kurumsal dijital dönüşümü hızlandırmak için kampüs ağı teknolojilerini yenilemeye ve Avrupa'daki iş ortakları ve müşterilerle işbirliği yapmaya devam edecek.

Teknik Doküman hakkında ayrıntılı bilgi için https://e.huawei.com/en/material/enterprise/3101308b40b6473aba04123400c50c78 adresini ziyaret edebilirsiniz.