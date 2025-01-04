Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Milli Güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman’la sözleşme yenilediklerini açıklarken Milli Taekwondocu Nafia Kuş Aydın’ı da kadrosuna dahil ettiklerini söyledi. Akın, “Bu sözleşme ile Türkiye’de 3 farklı branşta olimpiyat madalyası bulunan tek kulüp ve belediye olacağız.”dedi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, her geçen gün kadrosuna eklediği başarılı isimler ile gücüne güç katmaya devam ediyor. Olimpiyatlarda elde ettikleri başarılar ile gururlandıran Milli Güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman’la sözleşmelerini yenileyen Balıkesir BŞB, Milli Taekwondocu Nafia Kuş Aydın’ı da kadrosuna kattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında gerçekleşen imza törenine Başkan Akın’ın yanı sıra Yasemin Adar Yiğit, Esra Yıldız Kahraman, Nafia Kuş Aydın, Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Baysal, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz, sporcular ve davetliler katıldı.

TEK KULÜP VE BELEDİYEYİZ

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak Yasemin Adar Yiğit ve Esra Yıldız Kahraman ile sözleşmeyi yenilediklerini söyleyen Akın, Milli Taekwondocu Nafia Kuş Aydın’ı da kadrolarına kattıklarını söyledi. Bunun gurur verici olduğunu belirten Akın, “Bu sözleşme ile Türkiye’de 3 farklı branşta olimpiyat madalyası bulunan tek kulüp ve belediye olacağız. Güreşte Yasemin, boksta Esra, taekwondoda Nafia ile kendi alanlarının en prestijli ödüllerine sahip isimlerin yuvası olacağız. Başarılı sporcularımızla kentimizin sportif kimliğine güç katarak madalyalarımızın sayısını artırmakta kararlıyız.” şeklinde konuştu.

HEDEF SPORLA BARIŞIK BİR KENT OLMAK

Balıkesir’i sporla barışık bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Akın, Balıkesir’in hem sporlarıyla ve sporcularıyla da öne çıkması gerektiğini belirtti. Geleneksel spor dallarında Balıkesir’in güçlü bir kültürel geçmişi olduğunu söyleyen Akın, “Birlik Başkanlığını yürüttüğüm yağlı güreşlerin kalbi burada atıyor. Ama yağlı güreşlerimizde de istediğimizi alamıyoruz. Onun içinde mesai arkadaşlarımla birlikte detaylı bir çalışma programa başlıyoruz. Doğayla bütünleşik sporların merkezi olabilecek bir coğrafyada yaşıyoruz. Her şeyden önemlisi Balıkesir’de yaşayan, kalbi sporla çarpan çocuklarımızın ve gençlerimizin enerjisi var. Bu çocukları, gençleri arayıp bulmak, yeteneklerini yönlendirmek ve spora kazandırmak bizim görevimiz.” diye konuştu.

“BALIKESİR TAKIMI KURACAĞIZ”

Gerekli aynî ve nakdî desteklerin sağlandığına değinen Akın, sporda “Balıkesir Takımı”nı kuracaklarını açıkladı. Detayları paylaşan Akın, “Bu takımın içinde Balıkesir’in çocukları, gençleri, kadınları, ileri yaş grupları olacak. Amatörler ve profesyoneller olacak. Ve elbette takımımızda Esra, Nafia ve Yasemin olacak. Onlar başarılarıyla Balıkesir Takımına ilham verecek, yol gösterecekler. Balıkesir’i olimpiyatlarda, Dünya şampiyonalarında temsil edecekler. Bugün imzalanan sözleşmenin yeni yılın ilk günlerinde Balıkesir adına çok önemli ve umut verici bir adım olduğunu düşünüyorum. 2025’te spor da dâhil her anlamda çok daha güçlü bir Balıkesir göreceğiz.” ifadelerini kullandı.