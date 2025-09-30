Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.ANKARA (İGFA) - MGK, yeni komuta kademesiyle ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, yeni görevleriyle ilk kez katılacağı kurulun en sıcak gündem maddesi Gazze olacak. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşının bölgedeki etkileri ve sona erdirilmesi için yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi beklenirken, toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde sın durum ve silah bırakma faaliyetlerinin de değerlendirilmesi bekleniyor.