Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de okul öncesi eğitim okullaşma oranının 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5 yaşta yüzde 95,44'e ulaştığını belirtti.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaımında çocukların yaşam boyu süren gelişim sürecinin temelinin, hayatın ilk yıllarında atılan küçük ancak önemli adımlarla şekillendiğini belirtti.

Bakan Tekin yaptığı paylaşımda ''Çocuklarımızın yaşam boyu süren gelişim sürecinin temeli, hayatın ilk yıllarında atılan küçük ancak önemli adımlarla şekilleniyor. Okul öncesi eğitimde edinilen beceriler, çocuğun ileriki yaşamında ve bir üst öğretim kademesinde karşılaşacağı zorluklarla başa çıkabilme yeteneğini artırdığı gibi onun daha başarılı, mutlu ve üretken olmasına imkân tanıyor. Bakanlık olarak 2002 yılı öncesinde ihmal edilen okul öncesi eğitim dönemine önem veriyor, çalışmalarımızı bu bilinçle şekillendirerek evlatlarımızın daha müreffeh bir geleceğe taşımak için kararlılığımızı sürdürüyoruz. 1992 yılında yüzde 5,1 olan ve 1992-2002 yılları arasında sadece yüzde 11,5’e yükseltilebilen okul öncesi eğitim okullaşma oranını, yapmış olduğumuz çalışmalarla 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5 yaşta (brüt) yüzde 95,44’e ulaştırdık. Böylece OECD'nin Bir Bakışta Eğitim Raporu'na göre Türkiye’yi okul öncesi eğitimde tüm ülkeler arasındaki en büyük artış sağlayan ülke konumuna getirdik. Ülkemizin dört bir yanında her kademe ve alanda olduğu gibi erken çocukluk dönemi ve okul öncesi eğitimde de evlatlarımızı bilimin ışığında, millî ve manevî değerlerimizle şekillendirdiğimiz yeni ve farklı çalışmalarla buluşturmaya devam edeceğiz.'' ifadelerine yer verid.