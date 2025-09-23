İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Türkiye’de 2016 yılından beri uygulanan kalıcı yaz saati uygulamasının özellikle sonbahar ve kış aylarında öğrenciler üzerinde yarattığı olumsuz etkilerle ilgili TBMM’ne soru önergesi verdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, önergesinde kalıcı yaz saatinin sabah erken saatlerde karanlıkta okula gitmek zorunda kalan öğrencilerin sağlık, güvenlik ve akademik başarılarını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Kış aylarında günün geç aydınlanması nedeniyle çocukların biyolojik ritimlerinin bozulduğunu ve bunun fiziksel ile ruhsal sağlıklarını etkilediğini vurgulayan Özdemir, önergesinde uygulamanın temel gerekçesi olarak sunulan enerji tasarrufu iddialarının bilimsel verilere dayanmadığını belirterek, kamuoyunun tatmin edici ve şeffaf bilgilerle aydınlatılmasını talep etti.

Nimet Özdemir, kalıcı yaz saati uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi ve kış saatine geçiş yapılması gerektiğini vurgulayarak, bu taleplerini Meclis gündemine taşıdı. Özdemir'in verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt arandı: