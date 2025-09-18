Midyat Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ilçeye ikinci isale hattı ve modern su depoları kazandırılıyor.MARDİN (İGFA) – Mardin'in Midyat ilçesinde uzun yıllardır yaşanan içme suyu sorununa kalıcı çözüm getiriliyor.

İlçenin mevcut içme suyu altyapısını güçlendirecek olan 2. İsale Hattı çalışmalarında sona gelindi. Geçici kabul sürecinin kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından hattın işletimi MARSU’ya devredilecek. Böylece ilçenin su dağıtım şebekesi daha güçlü, sürdürülebilir ve güvenli bir yapıya kavuşacak.

275 MİLYON TL’LİK YENİ YATIRIM BAŞLIYOR

İkinci isale hattına ek olarak, Midyat’ın gelecekteki içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 275 milyon TL tutarında yeni bir yatırım hayata geçiriliyor. Bu kapsamda 25 bin 500 metreküp kapasiteli 3 yeni su deposu, 4 kilometrelik ilave isale hattı, 1 adet modern terfi merkezi inşa edilecek. Bu projelerle birlikte Midyat’ın içme suyu altyapısının uzun yıllar boyunca güçlü ve güvenilir bir şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan içme suyu altyapısını güçlendirmek için büyük bir adım attıklarını belirterek, "Yapılacak çalışmalarla birlikte su kesintileri en aza indirilecek ve Midyat halkı daha güçlü bir altyapıya kavuşacaktır. Yer teslimi yapılan bu projelerin kısa süre içinde inşaatına başlanacak olup, ilçemiz için hayati önem taşıyan bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.