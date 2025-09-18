Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev süresi dolan eski Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yerine Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.



Görev süresi dolan eski Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yerine atanan Arpaguş, 15 Ekim 2024 tarihinden bu yana görevde bulunduğu İstanbul İl Müftülüğü'nün yanı sıra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak da görev yapıyordu.

İslam Tasavvuf Tarihi, kavramları ve kurumları alanında uzmanlaşmış bir akademisyen olan 1967 Amasya doğumlu Prof. Dr. Safi Arpaguş, Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mesnevî ve Mevlevîlik konularında kitaplar ve araştırmalar kaleme aldı. 1990 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Arpaguş, 1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başlarken, 1994 yılında Yüksek Lisansını; 2001 yılında Doktorasını tamamladı. 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu. 2011-2021 yılları arasında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.