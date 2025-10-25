Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Teşkilatı, “Hayırlı Günler Komşum - Derdin Derdimiz, Sohbet Toplantıları” programı kapsamında ziyaretlerine başladı. İl Başkanı İbrahim Bağ öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen parti mensupları, Türkiye’nin birliği ve kardeşliği adına yürütülen çalışmaları anlattı.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

MHP Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, programla ilgili yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye” ikliminin kalıcı hâle getirilmesi için partinin tüm kadrolarının sahada olduğunu belirtti.

Bağ, “Terörsüz Türkiye olgusunun yalnızca siyasi hayatta değil, milletimizin günlük yaşamında da hâkim olması için gayretlerimiz kesintisiz sürecektir. Bu mesele, milletimizin bekası açısından hayatî bir öneme sahiptir. Bu bilinçle, her kesime ulaşmak ve kardeşlik hukukunu diri tutmak için çalışmalarımız doludizgin devam edecektir,” dedi.

Bağ, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Terörsüz Türkiye anlayışı kamu vicdanında tam anlamıyla yerleşinceye, bin yıllık kardeşlik hukukunun temel referansı hâline gelinceye kadar aralıksız çaba sarf edeceğiz. Bu topraklarda huzur, birlik ve kardeşlik ikliminin daim olması için çalışmaya devam edeceğiz.”

MHP teşkilatının Bilecik genelinde yürüttüğü bu ziyaretlerin, vatandaşların taleplerini yerinde dinleme ve milli birlik vurgusunu güçlendirme amacı taşıdığı belirtildi.