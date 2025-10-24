Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 2 milyar 834 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA)- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreticilere yönelik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı paylaşımında, “Desteklerimizle, üreticimizin yüreğine umut, toprağa bereket oluyoruz. 2 milyar 834 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Ödemeler çeşitli destek kalemleri kapsamında çiftçilerin hesaplarına bugün itibarıyla aktarılmaya başlandı.

RTÜK’te görev değişimi... Mehmet Daniş yeni başkan seçildi
RTÜK’te görev değişimi... Mehmet Daniş yeni başkan seçildi
İçeriği Görüntüle