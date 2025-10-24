Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 2 milyar 834 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA)- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreticilere yönelik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı paylaşımında, “Desteklerimizle, üreticimizin yüreğine umut, toprağa bereket oluyoruz. 2 milyar 834 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Ödemeler çeşitli destek kalemleri kapsamında çiftçilerin hesaplarına bugün itibarıyla aktarılmaya başlandı.