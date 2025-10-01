Millî Güvenlik Kurulu, yeni kuvvet komutanlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Terörle mücadele, Gazze’deki insani felaket, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm, Suriye ve Irak’ın güvenliği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ermenistan’la normalleşme konularının ele alındığı toplantıda Türkiye, barış ve istikrar için kararlı duruşunu yineledi.ANKARA (İGFA) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 30 Eylül 2025’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıda ardından bildiri yayımlandı. MGK bildirisine göre toplantıda, Türkiye’nin güvenliği ve bölgesel meselelere ilişkin kritik konular değerlendirildi.

TERÖRLE MÜCADELE VE “TERÖRSÜZ TÜRKİYE”

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yurt içi ve dışında sürdürülen başarılı operasyonlar ele alındı. “Terörsüz Türkiye” hedefiyle TBMM’nin katkılarıyla gelinen aşama değerlendirilirken, terörün tamamen ortadan kaldırılması ve huzur ortamının sürekliliği için güçlü irade teyit edildi. Komşu coğrafyalarda da “terörsüz bölge” hedefi vurgulandı; terör üzerinden yayılmacılığa izin verilmeyeceği belirtildi.

SURİYE VE IRAK’TAKİ GELİŞMELER

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Irak’ın güvenliğine tehdit oluşturan aktörler masaya yatırıldı. Bölgesel çatışmalara karşı komşulara destek artarak sürecek.Gazze’deki Soykırım ve Çağrı

İsrail’in Gazze’deki insani felakete yol açan politikaları kınandı. Soykırımın durdurulması ve sorumluların hesap vermesi için uluslararası kamuoyuna acil hareket çağrısı yapıldı. Türkiye, adil ve kalıcı barış için her türlü adıma katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi.

KIBRIS’TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Kıbrıs Türkleri’nin egemen eşitlik ve uluslararası statü talebine dayanan iki devletli çözüm modeli desteklendi. Ada’daki barış ortamını bozacak adımlara karşı kararlı duruş vurgulandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE BARIŞ ÇABALARI

Savaşın yayılma riskinden duyulan endişe dile getirildi; Türkiye, barış için daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu ifade etti.Ermenistan’la Normalleşme ve Nahçıvan

Ermenistan’la normalleşme süreci görüşüldü. Azerbaycan ile Nahçıvan arasında engelsiz ulaşımı sağlayacak ulaştırma hattının bölgesel faydasının yanı sıra nihai barış iradesi vurgulandı.

BOSNA-HERSEK’E DESTEK

Bosna-Hersek’in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine destek teyit edildi.MGK, Türkiye’nin bölgesel ve küresel barış için lider rol üstlenmeye devam edeceğini duyurdu