Zafer Partisi Edirne İl Başkanı Serkan Konak, Keşan Gazi Evrenos KYK Erkek Yurdu’nun Yenimuhacir’e taşınması sürecinde 5 ay geçmesine rağmen 7 sorusuna yanıt alamadığını belirterek, yeni bir basın açıklaması yaptı. Başkan Konak, “Taşınma sonrası titiz çalışmalar sürüyor denildi, ama yağmurlama sistemi, acil kapılar ve yangın önlemleri gibi eksiklikler ne durumda?” diye sordu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Zafer Partisi İl Başkanı Serkan Konak, 29 Nisan 2025’te Edirne’deki öğrenci yurtları sorunlarını dile getirdiği yazı dizisi sonrası basın açıklaması yaparak konuyu takipçisi olacağını belirtmişti. Aradan 5 ay geçmesine rağmen yanıt alamadığı Keşan Gazi Evrenos KYK Erkek Yurdu’nun Yenimuhacir’e taşınma sürecini, Keşan İlçe Gençlik Kolları’nın 3 basın açıklamasıyla izlediklerini hatırlatan Konak, 26 Eylül’de Keşan Kaymakamlığı’nın “titiz çalışmalar sürüyor” paylaşımına teşekkür etti.

5 ayda eksikliklerin giderilmediğini savunan Konak, Keşan Kaymakamlığı’nın hassasiyeti için teşekkür ettiği yeni açıklamasında, kamuoyunun aydınlatılması için yanıt beklediklerini 7 soruyu yineledi: