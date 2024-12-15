Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Uşak, Kütahya, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Aralık Pazar gününe ilişkin günlük hava tahmin raporuna göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Uşak, Kütahya, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.