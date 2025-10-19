Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik istihdam ve üretim destekleri, ekonomik özgürlük yolunda somut başarı hikâyeleri doğurmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersinli kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu olanaklarla ekonomik özgürlük kazanırken, ürünleri de markalaşıyor.

Büyükşehir, kadınların hem istihdama katılarak ekonomik özgürlük elde etmeleri hem de hayallerini hayata geçirebilmeleri adına desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, kendi markasını oluşturma yolunda ilerleyen kadınlara stant imkânı sunuluyor. Kadın üreticiler, bu destek sayesinde markalarının görünürlüğünü artırma ve ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturma şansı elde ediyor.

‘NO18 SERAMİK VE TAKI’NIN ARKASINDAKİ EMEK DOLU HİKÂYE…

Bu imkânlardan faydalanan üretici kadınlardan biri de 30 yıllık emeğini markalaştırma yoluna adayan Hülya Serbest. Zorluklarla dolu bir başlangıç sürecinin ardından, pandemi döneminde kendi ev atölyesinde üretime devam eden Serbest, ‘No18 Seramik ve Takı’ markasını kurarak, seramik ve takı alanında fark yaratmaya başladı. Polimer kil, soğuk porselen ve gerçek çiçeklerden takılar üreten Serbest, tasarım odaklı çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

SERBEST: “İŞLERİMİN ÇIKMAZA GİRDİĞİ DÖNEMDE BÜYÜKŞEHİR’LE TANIŞTIM”

Seramikten ürün yapma hikâyesini ve işe nasıl başladığını anlatan Hülya Serbest, ‘No18 Seramik ve Takı’ markasının kuruluşu adına ciddi emek sarf ettiğini ifade etti.

Mersin’de bu alanda herhangi bir kurs ve atölye olmamasından kaynaklı zorlu bir başlangıç hikâyesi olduğunu belirten Serbest, pandemi ile beraberde işlerinin ciddi bir sekteye uğradığını aktardı.

Pandeminin ardından evdeki atölyesinde işleri sürdürmeye başladığını kaydeden Serbest, “10 yıldır evde bir atölyem var. Bu işe, soğuk porselen ve takılar yaparak başladım. Biraz zaman geçtikten sonra Polimer Kil ile yaptığım ürünler üzerinden online satış yapıyordum, ancak pek iyi gitmedi ve bırakmak zorunda kaldım. Bir yandan da evde seramik yapmaya başladım. İşlerimin çıkmaza girdiği dönemde Büyükşehir’le tanıştım ve Trafik Park’a stant kurmak üzere çağırıldım” dedi.