Keçiören Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine verdiği önemi bir kez daha ortaya koyarak, izleyicilere hem kahkaha hem de duygu dolu anlar yaşatan “Babam Geri Döndü” adlı iki perdelik komedi oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyun, Keçiörenli tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören'de sahnelenen Yazarlığını ve yönetmenliğini Orhan Şeref Ayça’nın üstlendiği "Babam Geri Döndü" adlı oyunu, yaşamını sanata adamış bir tiyatro sanatçısı olan Remzi’nin trajikomik hikâyesini konu aldı. Ailesinin beklentileriyle geçim sıkıntısı arasında sıkışıp kalan Remzi’nin, talihsiz bir kaza sonucu inşaat çukuruna düşmesiyle gelişen olaylar, seyircilere hem güldüren hem de düşündüren sahneler sundu. Seyircilerin sık sık alkışlarla eşlik ettiği oyunda, mizah ve duygusal unsurlar başarıyla harmanlandı.

Oyunda Orhan Şeref Ayça, Tugay Tekeci, Nuray Tuncel, Masal Tanem Ayça, Berra Akbağ, Aylin Fidan ve Muhammed Çubuk rol aldı. Performanslarıyla seyircilerden tam not alan oyuncular, sahnedeki doğal ve samimi performanslarıyla büyük alkış topladı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Keçiören Belediyesi’nin kültür ve sanata sunduğu katkılardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tiyatro oyununu çok beğendiklerini belirten sanatseverler, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a sanata verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Sanatseverler memnuniyetlerini şu sözlerle ifade etti: “Bu tür kültürel etkinlikler hem sanatın hem de gençlerin gelişimi için çok değerli. Keçiören’de sanatın bu kadar canlı olmasından çok memnunuz. Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”

Kültür ve sanatın toplumsal yaşamda birleştirici bir güç olduğunu vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Keçiören’imizde her yaştan vatandaşımızın sanata ulaşabileceği etkinliklerle dolu bir kültür ortamı oluşturmayı sürdüreceğiz. Hafta sonu bu güzel etkinlikte buluşan sanatçılarımıza ve kıymetli hemşehrilerime gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Keçiören’de sanatın kalbi atmaya devam edecek.”