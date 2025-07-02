Mersin Büyükşehir Belediyesi, kente özgü kumaşlar ve geleneksel dokuma kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde ve Mersinden Kadın Kooperatifi’nin paydaşlığında hayata geçirilen proje kapsamında; Mersin’e özgü kumaşlar (Ak Bez, Çekmeli, Kafesili Tıngıllı, Kolon Dokuması) ve çarpana ile iğne oyası gibi unsurlar barındıran geleneksel dokumalar ilk kez profesyonel bir koleksiyonla dünyaya tanıtılmaya hazırlanıyor.

Proje kapsamında; Modacı Dilek Hanif, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile birlikte, Gözne Kadın Atölyesi’ni ziyaret etti. Atölyede el emeği dokumaları yerinde inceleyen Hanif, rengârenk kumaşlardan sipariş verdi. Her renk ipliklerden dokudukları kumaşların, dünyaca ünlü bir tasarımcı tarafından yeniden yorumlanacak olmasından dolayı heyecanlı olan kadınlar ise emeklerinin kazanca dönüşecek olmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Proje ile hem kültürel mirasın korunması hem de Mersin kumaşlarının marka değerinin artırılması hedefleniyor. İlk etapta Gözne’de başlayan çalışma, ilerleyen süreçte Mersin genelindeki atölyelere yaygınlaştırılacak. Eylül ayında düzenlenecek sergide 15 tasarımdan oluşan koleksiyon tanıtılacak; ardından Dilek Hanif’in imzasını taşıyan 5 özel tasarım Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilecek.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, “Mersin’e özgü kumaşlardan üretilmiş bir koleksiyonun markalaşmada önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu proje, kadın emeğini görünür kılarken kültürel değerlerimizi de geleceğe taşıyacak” dedi.

Modacı Dilek Hanif ise, “Bu ürünler çok değerli. Ev kadınlarının emeğinin kazanca dönüşmesi beni en çok heyecanlandıran kısım. Projenin sonunda ortaya çıkacak koleksiyonun çok özel olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Gözne Kadın Atölyesi gönüllü eğitmeni Hacer Küpeli de, “Yaptığımız işler yöresel ve eski modelleri modernize ediyoruz. Dilek Hanif gibi bir isimden sipariş almak bizler için büyük bir motivasyon” dedi.