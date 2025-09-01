İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de düzenlenen operasyonda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, gençlere seslenerek uyuşturucudan uzak durmaları çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) -İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, destek veren MİT mensupları, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürü ve polisleri tebrik ederek, Mersin Valisi’ne de teşekkürlerini iletti.

Gençlere yönelik de mesaj veren Bakan Yerlikaya, “Bu mücadele, sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız” diyerek, zehir tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini, suçlulara en ağır bedeli ödeteceklerini belirtti.