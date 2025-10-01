İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 59 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar TL işlem hacmi tespit edilen şebeke çökertildi; 34 şüpheli tutuklandı. Yerlikaya: “Jandarmamızı tebrik ediyorum.”ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa’da Jandarma tarafından gerçekleştirilen “Yasa Dışı Bahis” operasyonunda 59 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatma ve para transferi aracılığı suçlarına yönelik düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, şüphelilerin 9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar TL’lik işlem hacmi bulunduğunu belirterek, “34’ü tutuklandı, 25’i adli kontrolle serbest bırakıldı” dedi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden faaliyet göstererek vatandaşları dolandırdığı ve kara para akışına aracılık ettiği tespit edildi.

Operasyonun başarısını kutlayan Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadelelerinin aralıksız süreceğini vurgularken, vatandaşları yasa dışı bahis sitelerinden uzak durmaya çağırdı.