Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarıma ve üreticiye yönelik desteklerini sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - ‘Tarım Kenti Mersin’ vizyonuyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, sunduğu desteklerle köyden kente göçün önüne geçerken, üreticilere alternatif gelir kaynakları da kazandırıyor.

Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez ‘Demonstrasyon Amaçlı Enginar Yumrusu Dağıtımı Projesi’ hayata geçirildi. Proje çerçevesinde Silifke İlçesi Atakent Mahallesi’nde belirlenen 10 üreticiye, toplam 10 bin adet enginar yumrusu dağıtıldı.

Çalışma ile bölgede enginar üretiminin yaygınlaştırılması, üreticilerin gelir çeşitliliğinin artırılması ve enginarın bahçe ara tarımı olarak kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

MERSİN, BÜYÜKŞEHİR’LE TARIMDA SÖZ SAHİBİ OLMA YOLUNDA…

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin değişen piyasa koşullarında ayakta kalabilmeleri için alternatif ürünlere yönelmelerini önemsiyor. Böylece enginar yumrusu dağıtımıyla hem yüksek katma değeri, hem de farklı kullanım alanlarıyla bölge çiftçisine yeni bir gelir kapısı aralıyor.

Büyükşehir Belediyesi, daha önce olduğu gibi önümüzdeki dönemde de üreticilerin yanında olmaya, yeni ürün denemelerini teşvik etmeye ve tarımsal üretimi güçlendirmeye devam edecek. Böylece hem üreticilerin gelirleri artacak, hem de Mersin tarımda söz sahibi şehirlerden biri olma yolunda önemli adımlar atmayı sürdürecek.