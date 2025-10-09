Kayseri Talas Belediyesi’nin Ali Dağı’nda olası yangınlara karşı hazırladığı “Alev Kalkanı - Ali Dağı Koruma Projesi”, Türkiye Belediyeler Birliği’nden (TBB) alınan 1 milyon 400 bin TL’lik hibe desteğiyle hayata geçiriliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Proje kapsamında Kayseri Talas Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalandı.

Ali Dağı’nın doğal dokusunu korumak, yangın riskini azaltmak ve bölgenin çevresel güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan proje; erken uyarı sistemlerinden yangın söndürme ekipmanlarına, yeşil alan koruma tedbirlerinden eğitim çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, proje ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ali Dağı, Talas’ın ve Kayseri’nin nefes alanı, göz bebeği konumunda. Burada olası bir yangının telafisi mümkün olmayan zararlar doğurabileceğinin farkındayız. Bu nedenle hazırladığımız Alev Kalkanı Projemiz için Türkiye Belediyeler Birliği’nden önemli bir hibe desteği aldık. Katkılarından dolayı TBB’ye teşekkür ediyorum. İmzalanan protokol ile birlikte çalışmalarımızı hızlıca başlatacağız. Amacımız sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de güvence altına almaktır.”

Talas Belediyesi, daha önce de çevre ve yaşam kalitesine yönelik hayata geçirdiği projelerle dikkat çekmiş, geri dönüşüm çalışmaları, iklim değişikliği ile mücadele adımları ve yeşil alan düzenlemeleriyle örnek olmuştu. “Alev Kalkanı” projesi de bu vizyonun yeni ve önemli bir halkası olarak öne çıkıyor.