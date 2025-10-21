Batman’ın en yüksek zirvelerinden biri olan Mereto Dağı'na ulaşımı kolaylaştırmak ve bölgenin turizm potansiyelini artırmak için başlatılan yol ve restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Vali Ekrem Canalp, projelerin hem bölge halkı hem de turizm açısından büyük katkı sağlayacağını belirtti.BATMAN (İGFA) - Batman’ın Sason ilçesi sınırlarında yer alan ve 2.970 metre yüksekliğiyle Güneydoğu Anadolu’nun en yüksek noktalarından biri olan Mereto Dağı, altyapı ve restorasyon yatırımlarıyla turizme kazandırılıyor.

Batman Valisi Ekrem Canalp’in talimatıyla Batman İl Özel İdaresi tarafından yürütülen projeler kapsamında, dağın zirvesine uzanan yol yapım çalışmaları ile birlikte zirvede bulunan tarihi Meryem Ana Kilisesi’nin restorasyonu eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

ZORLU KOŞULLARDA YOL ÇALIŞMASI

Sason ilçesinden başlayarak Mereto’nun zirvesine uzanan yolda, yüksek rakım ve engebeli araziye rağmen ekipler yoğun mesai harcıyor. Şu ana kadar 8 kilometrelik kısım asfaltlandı, geri kalan bölümde ise altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor. Yol boyunca menfez, istinat duvarı ve büz döşemesi gibi altyapı unsurlarının büyük bölümü tamamlandı.

Yetkililer, yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgeye ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceğini, turizm ve yerel ekonomi açısından ciddi bir ivme beklendiğini ifade etti. Yol çalışmaları kadar dikkat çeken bir diğer projenin de zirvede yer alan Meryem Ana Kilisesi’nin restorasyonu olurken, uzman restoratörler tarafından yürütülen çalışmalarda, yapının özgün mimarisi korunarak duvarlar, taş işçiliği ve iç mekân düzeni titizlikle ele alınıyor.

Yetkililer, restorasyon tamamlandığında kilisenin sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda inanç ve kültür turizminin sembollerinden biri olacağını vurguladı.

VALİ CANALP: “HEM ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRIYOR HEM TARİHİ KORUYORUZ”

Projelere ilişkin değerlendirmede bulunan Batman Valisi Ekrem Canalp, Mereto’nun hem doğal hem de manevi anlamda özel bir yer olduğunu belirterek, “Ulaşımı kolaylaştırmak, tarihi dokuyu korumak ve bölge turizmini geliştirmek hedefiyle bu projeleri başlattık. Yol çalışmaları sayesinde Sason’dan Mereto zirvesine ulaşım büyük ölçüde kolaylaşacak. Kilise restorasyonuyla ise yüzyıllardır ayakta duran bir mirası gelecek nesillere taşıyoruz.” dedi.

İl Özel İdaresi yetkilileri, projelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgeye yerli ve yabancı turist akınının artmasını beklerken, bu hareketlilikle birlikte, konaklama, rehberlik ve yöresel ürün satışı gibi alanlarda ekonomik canlanma da öngörülüyor.

Bu arada Sason halkı da projeye olumlu yaklaşıyor.

Vatandaşlar, yıllardır zorlukla ulaşılan zirvenin artık daha erişilebilir ve güvenli hale geleceğini, ayrıca bölgenin tanıtımına büyük katkı sunulacağını ifade ediyor.