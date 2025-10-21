Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Aktif Yaşlı Merkezi, 65 yaş üstü vatandaşlar için yalnızca bir buluşma noktası değil, aynı zamanda aktif, üretken ve sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor.ANTALYA (İGFA) - Merkez, yaş almış bireylerin gündelik hayatın dışına itilmeden, toplumla iç içe bir yaşam sürmelerine olanak sağlıyor. Katılımcılar burada hem arkadaşlık ilişkileri kuruyor hem de ortak ilgi alanlarında buluşarak keyifli zaman geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Merkezi’ne üye olan tüm vatandaşlara ücretsiz olarak resimden müziğe, el sanatlarından spora kadar pek çok farklı atölye düzenleniyor. Üyeler yeni deneyimler kazanırken kendilerini geliştirme fırsatı da buluyor. Merkezde yalnızca sosyal etkinlikler değil, aynı zamanda sağlık ve bilinçlendirme faaliyetleri de öne çıkıyor. Psikoloji ve yaşlı sağlığı üzerine bireysel danışmanlık hizmetleri, katılımcıların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

MOTOR BECERİLERİNİ GELİŞTİREN KURSLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Merkezi’nde psikolog olarak görev yapan Ayben Şahinsoy merkezin çok yönlü olduğuna vurgu yaparak, “Alzheimer, demans ve parkinson gibi özel rahatsızlıkları olmayan, akli dengesi yerinde olan yaşlılarımıza burada hizmet veriyoruz. Çeşitli kurslarımız ve bireysel hizmetlerimiz mevcut. Bu kurslar yaşlıların gelişimini destekleyen, ince motor becerilerini kaybetmemelerine yönelik özel seçilen kurslardır. Satranç, zeka oyunları, resim, ahşap boyama, el sanatları, spor, halk oyunları gibi çok yönlü derslerimiz ücretsiz olarak veriliyor” dedi.

“KENDİMİ BURADA ÖZGÜR VE DEĞERLİ HİSSEDİYORUM”

Atatürk Kültür Parkı’nın içerisinde yer alan Aktif Yaşlı Merkezi’nden memnun olduğunu belirten üye Kamet Gençoğlu “Burayı çok beğeniyorum. İngilizce ve halk oyunları derslerine geliyorum. Kendimi burada özgür ve değerli hissediyorum. Personeller oldukça güler yüzlü ve sıcakkanlı karşılıyorlar. Arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz. Sıcak çayımız ve suyumuz var. Büyükşehir’e ve personellerine bizi biz yaptığı için sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HEM EĞİTİM HEM SOSYALLEŞME İMKANI

3 yıldır düzenli olarak Aktif Yaşlı Merkezi’ne gelen Salih Çakar ise “Buraya geldiğimden beri kendimi çok mutlu hissediyorum. Belli bir yaştan sonra, böyle bir yerde İngilizce dersi almak, yeni dostluklar, arkadaşlıklar edinmek benim için çok faydalı. Belki dışarıda bunun için cebimden para vermem gerecekti ama şu an Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum” dedi.

BAŞVURULAR MERKEZDE ALINIYOR

Başvuru yapmak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların, kimlik kartlarıyla birlikte merkeze giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Psikolog ve gerontolog ile yapılan görüşmenin ardından bilgileri alınan vatandaşların kayıtları tamamlanıyor. Kayıt olan üyeler, hafta içi 08:30-17:30 saatleri arasında istedikleri derslere katılabiliyor.