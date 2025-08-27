Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 26 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/1 sayılı kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. 2026-2027 yıllarında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarını bu kararla birlikte 'resmi'leşti.ANKARA (İGFA) - Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 26 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/1 sayılı kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, 6,5 milyon kamu görevlisi ve emeklisini kapsayan 2026-2027 dönemi maaş zamlarını netleştirdi.

Buna göre, 2026’nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027’nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam uygulanacak.

Ayrıca, toplu sözleşme ikramiyesi, vekalet ücreti ve giyecek yardımı gibi mali ve sosyal haklarda düzenlemeler yapıldı.

Hatırlanacağı gibi karar, 4688 sayılı Kanun kapsamında, 1-19 Ağustos 2025 tarihlerinde uzlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmeleri sonrası alındı.

İlgili kararın içeriğine ulaşmak için tıklayabilirsiniz