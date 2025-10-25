Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Bakan Göktaş, “Allah razı olsun başkanım, Kayseri’de eser ve hizmet siyasetinin en güzel karşılığını buluyor ve sahada en çok yansıtılıyor” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi program dolayısıyla kente gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberindeki heyeti, makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, Bakan Göktaş’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kayseri’mize hoş geldiniz. Sizleri hayırseverler şehri Kayseri’mizde görmekten onur duyuyoruz” dedi.

Kayserililere sosyal belediyecilik alanında sundukları hizmetlerden de kısaca bahseden Büyükkılıç, “6 bin yıllık geçmişi olan, medeniyetler şehri, bir bakıma da o medeniyetlerin getirdiği zenginliklere sahip olan bu güzel şehrimiz ticaretiyle, sanayiyle anılır ama hayvancılık ve tarımda iyi bir noktaya geldi çok şükür. Turizm de bizim olmazsa olmazımız. O anlayışta şehrimize layık olmaya çalışıyoruz. Gençlerimizi çok seviyoruz. Özel yavrularımıza, sizlerle iş birliği halinde hizmetlerimiz söz konusu. Ulu çınarlarımızı ihmal etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce çizdiği hizmet yolunda ve uygulamaya devam ettiği misyon doğrultusunda belediyecilik hizmetlerini yürüttüklerini kaydederek, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle bu şehirde hizmet etmeye, yol almaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 94’lü yıllardan beri çizdiği, uyguladığı misyon doğrultusunda belediyecilik yapıyoruz, hizmet ediyoruz” diye konuştu.

Kayseri'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Bakan Göktaş, “Allah razı olsun başkanım, eser ve hizmet siyasetinin en güzel karşılığını bulan, sahada en çok yansıtılan Kayseri’de sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Göktaş, vatandaşa dokunan her noktada Başkan Büyükkılıç’ın olduğunu vurgulayarak, “Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle çocuğuyla her kesime dokunan bir belediyecilikle Allah razı olsun hizmetleriniz sahada yansıtılıyor. Bizler de sizlerin yanınızda olmaya, bu güzel şehre hizmet etmeye, sizleri desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Göktaş, hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, tüm Kayserililere de selam ve sevgilerini iletti.