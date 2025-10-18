Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 14 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin adını Çankaya’daki Kaykay Parkı’nda yaşatacak. ·

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kadıköy’de kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda saldırıya uğrayan ve 14 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin adını Çankaya’daki parkta yaşatacak.

ABB Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısında, Çankaya İşçi Blokları Mahallesi’nde bulunan Kaykay Parkı’na “Mattia Ahmet Minguzzi Parkı” adının verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

24 Ocak 2025’te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi avukatıyla beraber Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

“İNŞALLAH YASA DEĞİŞİKLİĞİYLE HERKES SOKAKTA GÜVENLİ GEZER HȂLE GELİR”

Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette, Yavaş acılı anneye taziyelerini ileterek, “Ahmet'imizin, yavrumuzun acısını hepimiz bir aile babası olarak içimizde hissettik. Üstelik görüntülerde gördükçe hep içimiz acıdı. Ve Ahmet'in ölümü çok acı ama büyük bir farkındalık yarattı. Yani suç işleyen çocuklarla ilgili olarak, çeteleşmeyle ilgili olarak ve büyük ihtimal bir yasa değişikliği söz konusu. Bugün aile onun için geldi. Meclis’i de ziyaret edecekler” dedi.

Belediye Meclisi’nin aldığı kararla Mattia Ahmet Minguzzi’nin adının Kaykay Parkı’na verileceğini belirten Yavaş, “Hem oraya ismi hem de karekod ile beraber kendi görüntüleri ve hayatı işlenecek. Umuyorum bir farkındalığa katkısı olur. Ve inşallah yasa değişikliğiyle artık herkes sokakta, özellikle çocuklar güvenli gezer hâle gelirler. Ben tekrar hem baş sağlığı diliyorum, sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

MINGUZZI: “BİR AHMET'İM GİTTİ, BAŞKA AHMETLER GİTMESİN”

Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ise Mansur Yavaş’a teşekkür ederek, “Biz buraya adalet için, adaleti sağlamak için geldik İstanbul'dan. Bir Ahmet'im gitti, başka Ahmetler gitmesin diye bunun mücadelesi içerisinde olduk. Yaklaşık dokuz aydır ailecek hiç durmadık. Umarım sokaktaki bu canilerden artık kurtuluruz. Evlatlarımız daha huzurlu, mutlu, parklara gidebileceği şekilde daha mutlu yaşasınlar istiyorum” diye konuştu.

24 Ocak 2025’te Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy'deki bir pazarda bıçaklı saldırıya uğramış ve 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetmişti.

BAŞKENT’İN İLK BETONARME KAYKAY PARKI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında Çankaya ilçesi İşçi Blokları Mahallesi 1524. Sokak’ta Başkentlilerin kullanımına açılan Kaykay Parkı; 3 bin 400 metrekarelik alana kuruldu, bu alanın 1452 metrekarelik kısmı ise sert zemin yani kaykay alanından oluşuyor.

Başkent’in ilk betonarme Kaykay Parkı olma özelliğini taşıyan alanda bulunan 110 ve 160 metrekarelik iki parkur, çevresindeki rampa ve kaykay çıkıntıları ile farklı yaş gruplarına hitap ediyor.