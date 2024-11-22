Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan denetimler sonucu ortaya çıkan arıtılmamış atık su deşarjı iddialarıyla ilgili MASKİ Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.MANİSA(İGFA) - Yapılan açıklamada, meydana gelen yağışlar sonucunda eski ve yetersiz kanalizasyon kollektör sisteminin çöktüğü, İdare tarafından kısa sürede ilgili kanunun 21/b maddesi ile ihaleye çıkılıp onarım çalışmalarının başlatıldığı, ancak zemin yapısı ve hattın derinliği nedeniyle yenileme işinin azami seviyede güvenlik önlemleri alınarak devam ettiği belirtildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimde evsel nitelikteki atık suyun arıtılmadan Irlamaz Çayı’na deşarj edilmesi iddialarına yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada; “Ani yoğun yağış sonrası 12.09.2024 tarihinde Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Turgutlu ilçesinde yer alan kollektör hattında yapılan teknik incelemeler sonucunda, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle, Mustafa Kemal Mahallesi, Selvilitepe Mahallesi, Yedi Eylül Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve civarı yaşam alanlarının evsel nitelikli atıksularını ileten Kooperatif Sokakta yer alan Ø800 çaplı beton boru kanalizasyon kollektör hattında kısmi göçmeler olduğu ve hattın kullanılamaz hale geldiği tespit edilmiştir. 13.09.2024 tarihinde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kollektör hattının çöken kısımlarında yenileme çalışmalarına zaman kaybetmeden başlanmıştır.

“ATIKSU HANELERE ULAŞMADAN ALICI ORTAMA DEŞARJ EDİLDİ”

Bu süreçte kollektör hattının çalışmaması sebebiyle kollektör hattında biriken atıksuyun kanalizasyon şebeke hatlarını doldurarak meskenlerden taşma yapmaması adına Irlamaz Çayı kenarında yer alan muayene bacasında işlem yapılarak atıksuyun alıcı ortama deşarjı zorunlu hale gelmiştir. Aksi takdirde meskenler atıksu baskınına maruz kalarak, vatandaş mağduriyetleri oluşacaktı. 1200 metre Ø800 çaplı kollektör hattının yenilenmesi amacıyla hazırlanan ihale gerçekleşmeden önce söz konusu kollektör hattında tekrar göçme meydana gelmesi nedeniyle işin miktarı 1500 metreye çıkarılmak zorunda kalınmıştır. 17.05.2024 tarih ve 32549 sayılı Resmi Gazetede 2024/7 sayılı Genelge ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genel İlkeler başlığı altında yer alan “Kamu hizmetleri ve yatırım projeleri, bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yürütülecektir. İş programları da harcama/finansman programlarına göre gerçekleştirilecektir. Yılı ve takip eden yılların bütçelerine ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecektir.” hükmü uyarınca söz konusu iş yapım aşamasındayken iş artışına gidilemeyeceği için 07.10.2024 tarihinde ihale iptal edilerek yapım işinin yaklaşık maliyeti tekrar hazırlanmış ve ihale edilmiştir. 22.10.2024 tarihinde yapım işinin ihalesi gerçekleştirilmiş. İhale itiraz süreci tamamlandıktan sonra 01.11.2024 tarihinde yüklenici ile sözleşme imzalanmış ve aynı gün iş yeri teslimi yapılmıştır.

“ZORLU ONARIM SÜRECİNE RAĞMEN ÇALIŞMA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR”

“Mevcutta bulunan yaklaşık 40 yıllık Ø800 çapında beton borulardan oluşan kanalizasyon kollektör hattı yine Ø800 çapında betonarme borular ile değiştirilmektedir. Kazı çalışmaları esnasında zeminin gevşek yapıda kumlu-çakıllı bir zemin olması sebebiyle açılan hendekte göçükler meydana gelmesi ve kollektör hattının yaklaşık 5 metre derinlikte yer alması, derin kazı yapılmasını gerektirmesi iş güvenliği açısından risk teşkil ettiği için çalışmalar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında azami seviyede güvenlikli bir şekilde ve özenle devam etmektedir”

GENEL MÜDÜR TALAT POSTACI’NDAN AÇIKLAMA;

Sürecin başından itibaren gereken tüm çalışmaları yaptıklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı da konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Postacı, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak geçtiğimiz Eylül ayında yaşamış olduğumuz yoğun yağış sonucu kanalizasyon şebekesini arıtmaya taşıyan 800’lük kollektör hattı çöktü. Yıllar önce yapılmış bir hat. 1 kilometrelik bir çökme oldu. Kendi ekiplerimiz bu hattı kontrol ettiğinde, mevcut imkanlarımızla tamir etmek mümkün değildi. 5 metrelik derinlikte ve beton borularla çalışılması gereken bir hattı” dedi.

“21/B İLE HEMEN İHALESİ YAPILDI”

Genel Müdür Talat Postacı, “Hemen ihaleye çıktık. Acil giderilmesi gereken bir problem olduğu için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b ile ihalesini yaptık. Hemen ardından, ihale aşamasındayken bir çöküntü daha yaşadık. Hatta 400 metrelik bir göçme daha yaşandı. Tasarruf tedbirlerinden dolayı ilk ihalenin metrajını artırma imkanı olmadığı için ihaleyi iptal ettik. Ve yeniden ihaleye çıktık. Yaklaşık 15-20 günlük bir dilimde yüklenici firmaya teslim edildi. Çok zor koşullarda çalışılan bir hat bu. Çalışmalarımız devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bizlere ceza yazdığına ilişkin bir bilgi aldık. Biz bütün süreçleri kurum olarak yerine getirdik. Çökmüş olan bir hattan atıksuyun arıtma tesisine gitme ihtimalini beklememek gerekir” ifadelerini kullandı.

“BİLİNÇLİ BİR KİRLETME SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Bölgede hat döşeme çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Genel Müdür Talat Postacı, “Şu an bu bölgede hat imalat çalışmalarımız sürüyor. Kurum olarak ihale ve müdahale süreçlerini zamanında ve çok iyi kullandığımızı düşünüyorum. Bilinçli bir kirletme söz konusu değildir. Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü olarak bu bölgedeki, diğer illerimizi de göz önünde bulundurduğumuzda en kapsamlı, en prestijli arıtma tesislerine sahip bir belediyeyiz. 23 tesisimiz bulunmaktadır. Ve bu tesislerimizin büyük oranı ileri biyolojik arıtmaya sahiptir. Arıtma bilinci en yüksek belediyelerden biri durumundayız. Bizler de yasal haklarımızı ve diğer işlemlerimizi önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz” dedi.