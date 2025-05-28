Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, şehir genelinde içme suyu teminini karşılamak amacıyla başlattığı sondaj kuyusu yapım projesi kapsamında 16 farklı noktadaki çalışmalarını tamamladı.MARDİN (İGFA) - MARSU Genel Müdürlüğü ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerde su kaynaklarını güçlendirmek; artan nüfus ve abone sayısına bağlı olarak özellikle yaz aylarında artan su tüketiminin yol açabileceği olumsuzluklara çözümler üretmek ve geleceğe yönelik sürdürülebilir su yönetimini sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor.

Başlatılan sondaj kuyusu çalışmaları kapsamında Kızıltepe ilçesinde Işıklar ve Akçapınar Mahalleleri ile Oto Galericiler Sitesi, Savur ilçesinde Taşlık, Başkavak ve Şenocak Mahalleleri ile Spor Kompleksi, Yeşilli ilçesinde Tepebaşı ve Karşıyaka Mahalleleri, Nusaybin ilçesinde Güneli ve Gedikhane Mahalleleri, Derik ilçesinde Tepabağı Mahallesi, Midyat İlçesinde Gölcük ve Bahçelievler Mahalleleri, Ömerli ilçesinde Kömürlü Mahallesi ve Artuklu ilçesinde Nur Mahallesi olmak üzere toplam 16 farklı lokasyonda sondaj çalışmaları tamamlandı.

Tamamlanan sondaj kuyularına yönelik, enerji altyapısı ve terfi hattı bağlantı çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. Söz konusu sondaj kuyuları ile yerel düzeyde su sıkıntısı yaşayan yerleşim birimlerinde yaşanan içme ve kullanma suyu ihtiyacına çözüm getirilmektedir.