Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle Manisa Tarzanı Çevre Günleri kapsamında “Sıfır Atık ve Temiz Çevre Söyleşisi” düzenlendi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, sıfır atık uygulamaları, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre bilincinin artırılması konularında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Etkinlikte, evsel atıkların dönüştürülmesi, atık üretiminin azaltılması ve geri dönüşüm bilincinin topluma kazandırılması yönünde atılabilecek adımlar tartışıldı. Söyleşinin moderatörlüğünü yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Dairesi Sıfır Atık ve Hafriyat Yönetimi Şube Müdürü Efnan Bacı, sıfır atığın yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğuna dikkat çekerek, “Sıfır atık uygulamasına nasıl katkı sunabiliriz, israfı nasıl önleyebiliriz, kaynakları nasıl daha doğru kullanabiliriz, bunları konuşuyoruz. Bu konuda gösterilen duyarlılık, büyük etkiler yaratabilir. Fikirlerinizi önemsiyoruz, çünkü bu süreç ancak katılımcılıkla anlam kazanabilir” ifadelerini kullandı.

GERİ DÖNÜŞÜMLE ÜRETİLEN ÇANTALAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yunusemre Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Şube Müdürü Buket Korkmaz da yerel yönetimlerin sıfır atık sürecindeki rolünü vurgulayarak, hayata geçirdikleri uygulamalar hakkında örnekler verdi. Etkinlikte ayrıca, Yunusemre Kent Konseyi Geri Dönüşüm Tasarım Kursu’nda geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilen çantalar sergilendi. Türk kahvesi ve bitki çayı ambalajlarından tasarlanan özgün ürünler, geri dönüşümün estetik ve ekonomik bir değere dönüşebileceğini ortaya koydu. Katılımcılardan yoğun ilgi gören tasarımlar, aynı zamanda kursiyerlerin el emeğiyle ürettiği ürünlerin toplumsal faydaya nasıl dönüştüğünü de gözler önüne serdi. Katılımcılar, sıfır atık çalışmalarına dair önerilerini paylaşırken karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini de dile getirme fırsatı buldu.