Marmarabirlik Yönetim Kurulu’nda geçtiğimiz haftalarda yaşanan değişim sürecinin ardından eski başkan ve yönetim kurulu üyesi Hidamet Asa'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, İznik Kooperatifi Yedek Temsilcisi’nin kabul etmemesi üzerine Birliğe bağlı Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Remzi Bayram getirildi.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik Yönetim Kurulu’nda Mayıs ayından bu yana yaşanan yenilenme süreci, Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Remzi Bayram’ın da Yönetim Kurulu’na dahil olması ile tamamlandı.

Uzun yıllardır Orhangazi Kooperatif Başkanlığı’nı yürüten Bayram, yeni görevlendirmede Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız’ın ekibine katıldı. Buna göre Yıldız başkanlığındaki yeni yönetimde Mustafa İlgen Başkan Vekili olarak görev alırken, Kemal Dinç, Osman Bostancı, Enis Edin ve Remzi Bayram yönetim kurulu üyesi oldu.

Marmarabirlik’te artık daha vizyoner ve daha şeffaf bir yönetim anlayışının hakim olduğunu ifade eden Başkan Ali Yıldız, "Her kooperatifimiz ve her ortağımız bizim için eşittir. Hiçbir şey Marmarabirlik’ten öncelikli değildir. Bizler Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak eşitlik ve adalet ilkeleri ışığında tüm dikkatimizi yaklaşan kampanya dönemine ve ürün alımlarına yönlendirdik. Üretici ortaklarımız için tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalıştığımızı vurgulamak isterim” dedi.