Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BADO seferlerinde yolculara konforlu hizmet sunmak amacıyla ON-ON Kafe uygulamasını başlattı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir için tarihi bir adım atarak 1 Ağustos günü Ayvalık’tan Midilli’ye Balıkesir Deniz Otobüsleri (BADO) ile ulaşımı hayata geçirmişti.İlk seferinden bu yana yüzlerce yolcuyu ağırlayan BADO, yolculuk etmek isteyen vatandaşlara daha keyifli ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunmak amacıyla “ON-ON Kafe” yi hizmete geçiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşa kaliteli ve uygun hizmet sunmak adına hayata geçirdiği ON-ON Kafeler vatandaştan yoğun ilgi görüyor. Birbirinden lezzetli yiyeceklerin ve içeceklerin satışa sunulmaya başladığı kafelerde seferler boyunca hizmet devam edecek. Ayvalık’tan saat 11.00’da başlayan seferler Midilli’den ise saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Sefer boyunca vatandaşlar ON-ON Kafe sayesinde diledikleri gibi yiyip içebilecekler.

HEM KALİTELİ HEM UYGUN

Yapılan yeni uygulama ile yolcular, seyahatleri süresince sıcak-soğuk içecekler ve atıştırmalık ürünlere kolaylıkla ulaşabilecekler. ON-ON Kafelerin BADO seferleri boyunca devam etmesinden oldukça memnun olan vatandaşlar kaliteli ürünleri uygun fiyata alabilmenin mutluluğunu yaşadılar. Vatandaşlar, hemşehrilerinin her türlü ihtiyacına hızlı bir şekilde çözüm bulan Başkan Ahmet Akın’a teşekkürlerini iletti.