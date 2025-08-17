Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Marmara ve Doğu Akdeniz’de hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ağustos Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Marmara Bölgesi ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağının öngörüldüğü rapora göre, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi.

Hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği uyarısı yapıldı.