17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yıldönümünde Gölcük Kavaklı Sahili’nde düzenlenen anma töreninde, deprem şehitleri için dualar edildi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kentsel dönüşüm ve afet hazırlığı vurgusu yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yılı, Gölcük’te düzenlenen duygusal bir törenle anıldı.

Gölcük Kavaklı Sahili’nde gerçekleştirilen törende, depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, arama kurtarma ekipleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“45 SANİYE BİR ŞEHRİN BİRİKİMİNİ ALT ÜST ETTİ”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, törende yaptığı konuşmada, “45 saniye bir şehri yok etti, on yıllar boyunca tahribata neden oldu. 26 yılda çok şey yapıldı, Kocaeli’de önemli adımlar atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yenileme çalışmaları sürüyor. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentsel dönüşüm çalışmalarına dikkat çekerek, “Depremde canlar yandığında hiçbir hesabın anlamı kalmaz. Kentimizde 15 noktada kentsel dönüşüm sürüyor, Gölcük merkezde bir proje hayata geçiyor. 8 bin konutun dönüşümü için 7 ayrı noktada mutabakat sağlandı, çalışmalar yakında başlayacak.” diye konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, “Türkiye yüzyılında, Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm yapılarımızı dirençli hale getirme gayretindeyiz. El ele verdiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer ise, “2012’de başlayan deprem dönüşümüyle riskli yapılar yenileniyor. Kocaeli ve Gölcük, akıllı şehir teknolojileri ve afet erken uyarı sistemleriyle güçlenecek. Güvenli şehirler için durmayacağız” ifadelerini kullandı.

100 BİN ARAMA-KURTARMA EKİBİ HEDEFİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, afet hazırlığına vurgu yaparak, “Şehirlerimizi riskli alanlardan kurtarmalıyız. Hedefimiz, kamu ve sivil toplumla birlikte 100 bin arama-kurtarma ekibi oluşturmak” dedi.

Bu arada törende, GESOTİM arama kurtarma ekibine eğitimlerini tamamlamaları dolayısıyla sertifikaları takdim edildi.

Program, depremin gerçekleştiği saat olan 03:02’de Deprem Şehitleri Anıtı’na çelenk sunumu ve dualarla sona erdi.