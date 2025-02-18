Marmara Belediyeler Birliği, kuruluşunun 50. yıl dönümü kapsamında Marmara Denizi'ni konu alan ilk etkinlikte 19 Şubat’ta Bursa'da bir araya geliyor. Marmara Denizi Eylem Planı ile ilgil güncel durum da masaya bu toplantıda masaya yatırlacak.BURSA (İGFA) - Marmara Denizi’nin kirliliği başta olmak üzere çevre sorunlarına çözümler bulunması amacıyla 1975 yılında kurulan Marmara Belediyeler Birliği, 50. yılını kutlayacağı 2025 yılı boyunca bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Kuruluş motivasyonlarının en önemli bileşenlerinden biri olan Marmara Denizi’ni odağına alacak etkinlik dizisinin ilki olan "50 Yıldır Marmara Denizi İçin Birlikte" 19 Şubat 2025 tarihinde MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde (Hüdavendigar Salonu) 10.30-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

MARMARA DENİZİ EYLEM PLANINDA GÜNCEL DURUM

2021 yılında Marmara Denizi’nin neredeyse tamamını etkisi altına alan aşırı müsilaj vakasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde başlatılan ve tüm paydaşlarca da desteklenen Marmara Denizi Eylem Planı’nın büyük kısmında önemli ilerlemeler kaydedildi. Ancak Marmara Denizi Havzası içerisindeki evsel ve kentsel atıksu arıtma tesislerinin ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerine dönüştürülmesine yönelik çalışmalarda henüz katedilmesi gereken önemli bir mesafenin olduğu biliniyor.

MBB koordinasyonunda düzenlenecek toplantıda Marmara Denizi’ne kıyısı olan 5 büyükşehir (Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ) ve 2 ilin (Çanakkale, Yalova) ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerine dönüşüm süreçleri masaya yatırılacak, mevcut durum değerlendirilecek, karşılaşılan güçlükler ele alınarak çözüm yöntemleri üzerinde durulacak.

TÜM PAYDAŞLAR AYNI MASADA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, MBB Encümeni, Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan büyükşehirlerin, il ve ilçelerin belediye başkanları, su ve kanalizasyon idarelerinin genel müdürleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri, TÜBİTAK MAM ve bilim insanlarının davetli olduğu toplantıda Marmara Denizi’nin paydaşları aynı masada buluşacak.

İlgili bakanlıklardan yerel yönetimlere, bilim insanlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar Marmara Denizi ile ilişkili tüm paydaşları Nisan ayında bir araya getirecek IV. Marmara Denizi Sempozyumu içinse oldukça kapsamlı bir gündem üzerinde çalışmalar devam ettiği öğrenildi.