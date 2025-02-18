Soğuk havalarla birlikte grip, soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlar daha yaygın hale geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler için probiyotikler ve fermente gıdalar önemli bir rol oynuyor.İSTANBUL (İGFA) - Bağışıklık sistemi, vücudu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı koruyan en önemli savunma mekanizmalarından biri olarak biliniyor.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güler Yenipınar, bağırsak sağlığının bağışıklık sisteminin temelini oluşturduğunu ve doğru beslenme ile kış hastalıklarına karşı daha güçlü bir vücut oluşturmanın bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek olduğunu vurguladı.

Dr. Zeynep Güler Yenipınar’a göre, probiyotikler ve fermente gıdalar, bağışıklık sisteminin daha güçlü çalışması ve hastalıklara karşı daha dirençli bir vücut için kritik bir rol oynuyor.

Bağırsak sağlığı, bağışıklık hücrelerinin yüzde 70’inden fazlasının bulunduğu bir alandır ve bu yüzden bağırsak florasındaki yararlı bakterilerin artırılması, bağışıklık sisteminin daha dengeli çalışmasına yardımcı olduğunu ifade eden Dr. Yenipınar, bu süreçte probiyotiklerin öneminin büyük olduğunu söyledi.

Probiyotikler ve fermente gıdalar, vücudu zararlı mikroplara karşı koruduğunu ifade eden Dr. Yenipınar, "Bağırsaklarda yer alan yararlı bakteriler, zararlı patojenlere karşı koruyucu bir bariyer oluşturur ve vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirir. Fermente gıdalarda bulunan probiyotiklerin, vücuttaki kronik inflamasyonu azaltarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu gıdalar aynı zamanda vitamin ve mineral emilimini artırarak vücuda daha fazla besin desteği sağlıyor" diye konuştu.

Dr. Yenipınar, antibiyotik tedavisi gören bireylerin probiyotik alımına dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, sağlıklı bir sindirim sistemi için düzenli bağırsak hareketlerinin önemine dikkat çekerek, kabızlık, ishal gibi sindirim sorunlarının da probiyotikler sayesinde önlenebileceğini söyledi.